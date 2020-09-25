Заместителя мэра Ялты Михаила Загорцева уволили после высказываний о протестах в Белоруссии. Об этом градоначальник Иван Имгрунт рассказал РИА Новости. По его словам, заявления чиновника «несовместимы с должностью заместителя».

С чего всё началось Уроженец республики Беларусь, экс-председатель Бобруйского городского совета депутатов и бывший председатель Смолевичского районного Михаил Загорцев, назначенный несколько дней назад на должность замглавы администрации Ялты, записал видеообращение, в котором призвал силовиков Беларуси прекратить избиения и перейти на сторону народа. Новая газета вчера в 11:33