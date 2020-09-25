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Lenta.ru
Lenta.ru

Мэр Ялты уволил заместителя за поддержку протестов в Белоруссии

Заместителя мэра Ялты Михаила Загорцева уволили после высказываний о протестах в Белоруссии. Об этом градоначальник Иван Имгрунт рассказал РИА Новости. По его словам, заявления чиновника «несовместимы с должностью заместителя».В источнике
С чего всё началось
Уроженец республики Беларусь, экс-председатель Бобруйского городского совета депутатов и бывший председатель Смолевичского районного Михаил Загорцев, назначенный несколько дней назад на должность замглавы администрации Ялты, записал
 видеообращение, в котором призвал силовиков Беларуси прекратить избиения и перейти на сторону народа.
Новая газетавчера в 11:33
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Крым 24

В Ялте уволили оскандалившегося замглавы администрации

Крым 2404:02
ИА Крыминформ

В Ялте уволили замглавы горадминистрации за поддержку протестов в Белоруссии

ИА Крыминформ02:38
REGNUM

Вице-мэр Ялты уволен после русофобских выступлений

REGNUM02:54
SM News Крым

Вице-мэра Ялты уволили за поддержку ситуации в Беларуси

SM News Крым03:12
Московский Комсомолец

Мэр Ялты уволил заместителя, поддержавшего белорусских протестующих

Московский Комсомолец03:43
Вести Крым

Власти Ялты ищут нового заместителя главы по ЖКХ

Вести Крым04:43
Коммерсантъ

В Крыму требуют уволить белорусского чиновника, поддержавшего протесты в Минске

Коммерсантъ23 сентября в 14:04

В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 212 новых случаев в 84 регионах, в Москве - 1 560 новых пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тыс. человек
Интерфакс03:43

Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального

Сенаторы разработали документ, который предусматривает санкции против российских чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального.
РБК19:46
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Препараты от COVID-19 внесут в список жизненно важных лекарств в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, будут включены в список жизненно необходимых лекарств министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял в августе 2020 года.
REGNUM04:25

Лукашенко заявил о готовности строить морской терминал в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.
РИА Новости04:33

Кинополководец: как Сергей Бондарчук стал мастером батальных фильмов

Приятно удивлены постановкой оказались и американские киноакадемики: в 1969 году "Война и мир" стала первой игровой советской картиной, удостоенной "Оскара" Периодически у Бондарчука на съемках пробуждалась гигантомания сродни той, что можно наблюдать в боевиках Майкла Бэя: там, где можно обойтись хлопушкой, режиссер действует наверняка и закладывает тонну динамита.
ТАСС02:30