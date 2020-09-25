Мэр Ялты уволил заместителя за поддержку протестов в Белоруссии
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Заместителя мэра Ялты Михаила Загорцева уволили после высказываний о протестах в Белоруссии. Об этом градоначальник Иван Имгрунт рассказал РИА Новости. По его словам, заявления чиновника «несовместимы с должностью заместителя».В источнике
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