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Lenta.ru
Lenta.ru

Мэр Ялты уволил заместителя за поддержку протестов в Белоруссии

Заместителя мэра Ялты Михаила Загорцева уволили после высказываний о протестах в Белоруссии. Об этом градоначальник Иван Имгрунт рассказал РИА Новости. По его словам, заявления чиновника «несовместимы с должностью заместителя».В источнике
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Крым 24

В Ялте уволили оскандалившегося замглавы администрации

Крым 2404:02
Коммерсантъ

Белорусский чиновник потерял работу в Крыму из-за своих неосторожных высказываний

Коммерсантъ05:57
ИА Крыминформ

В Ялте уволили замглавы горадминистрации за поддержку протестов в Белоруссии

ИА Крыминформ02:38
SM News Крым

Уволенный вице-мэр Ялты уехал из Крыма

SM News Крым05:16
REGNUM

Вице-мэр Ялты уволен после русофобских выступлений

REGNUM02:54
Московский Комсомолец

Мэр Ялты уволил заместителя, поддержавшего белорусских протестующих

Московский Комсомолец03:43
Вести Крым

Власти Ялты ищут нового заместителя главы по ЖКХ

Вести Крым04:43

Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь
РИА Новости04:58

Путин предложил США перезагрузить «информационную безопасность»

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров озвучил заявление президента Владимира Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.
РЕН ТВ06:32

Германия в ОЗХО получила ноту от России с требованиями по Навальному

Постпредство РФ при ОЗХО 23 сентября направило ноту постпредству ФРГ при организации с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Навальным, в частности, результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина.
РИА Новости06:11
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Сбербанк утвердил выплату рекордных для российского рынка дивидендов

Объем выплат Сбербанка соответствует 50% его чистой прибыли по МСФО за прошлый год, подобный уровень отсечения для дивидендов к кредитной организации применяется впервые (Минфин настаивает, чтобы госкомпании направляли на вознаграждение акционеров половину чистой прибыли).
РБК05:18
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