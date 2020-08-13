Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.В источнике
С чего всё началось
В настоящий момент сотрудники уже вернулись в цеха, но пригрозили: если их требования не выполнят, то производство может остановиться, сообщает Sputnik Беларусь
.
Вести.Ru08:45
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Бастующим работникам «БелАЗа» пообещали подумать над выводом ОМОНа из города

Телеканал 360°14:51
РБК

Сотрудники БелАЗа потребовали вывести ОМОН из города

РБК14:34
Lenta.ru

Мэр Жодино пообещал выйти с горожанами на протесты

Lenta.ru07:45
Говорит Москва

Мэр Жодина назвал условия для вывода сил ОМОНа из города

Говорит Москва07:57
РИА Новости

Мэр белорусского Жодино назвал условие вывода ОМОНа из города

РИА Новости07:48
Известия

Мэр белорусского города Жодино пообещал выйти вечером к протестующим

Известия08:38
Комсомольская правда

Мэр города Жодино пообещал работникам БелАЗа убрать ОМОН с улиц

Комсомольская правда07:35

Самые пораженные коронавирусом районы региона назвали в Воронеже

Почти половина всех случаев заражения COVID-19 (45,1%) приходится на Воронеж, об этом сообщила в среду, 12 августа, во время заседания регионального оперштаба сообщила замглавы регуправления Роспотребнадзора Ольга Фуфаева.
Kursk.com12:01
19

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
137

Под Тулой за 3,5 млрд рублей построят завод по производству лития

Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая" в Тульской области одобрил заявки потенциальных резидентов, в том числе компании "Халмек Литиум", которая за 3,5 млрд рублей планирует построить завод по производству лития.
ТАСС13:53