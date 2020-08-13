Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города
Смотрите также
МИД увидел попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Наталья Рудова пыталась продать фейковую беременность
МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии начали бастовать
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии
Вооруженные люди покинули офисы «Яндекса» в Минске
В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом
В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»
Объём международных резервов РФ обновил исторический максимум
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Белорусские телеведущие массово увольняются с госканалов
ВЦИОМ: в победу Лукашенко верят более половины россиян
Замглавы администрации Колпино задержан за взятку
Познер вспомнил «неудобный» тост, посвященный Лукашенко
Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку
МАЗ и другие крупные заводы Белоруссии начали бастовать
Руководство БелАЗа опровергло информацию о забастовке рабочих
Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку
МИД увидел попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Собянин назвал сообщения о введении ограничений с 15 сентября слухами
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды
МиГ-31БМ подняли на перехват самолетов США над Баренцевым морем
Повторный тест подтвердил коронавирус у вице-премьера Трутнева
ВЦИОМ: в победу Лукашенко верят более половины россиян
В Минске вновь проходят акции в поддержку задержанных
На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.В источнике
С чего всё началось
В настоящий момент сотрудники уже вернулись в цеха, но пригрозили: если их требования не выполнят, то производство может остановиться, сообщает Sputnik Беларусь
.
Подробнее о событии