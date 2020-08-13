Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.В источнике
С чего всё началось
В настоящий момент сотрудники уже вернулись в цеха, но пригрозили: если их требования не выполнят, то производство может остановиться, сообщает Sputnik Беларусь
.
Вести.Ru08:45
Подробнее о событии
Известия

Мэр белорусского города Жодино пообещал выйти вечером к протестующим

Известия08:38
РБК

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

РБК08:26
Lenta.ru

Мэр Жодино пообещал выйти с горожанами на протесты

Lenta.ru07:45
Говорит Москва

Мэр Жодина назвал условия для вывода сил ОМОНа из города

Говорит Москва07:57
РИА Новости

Мэр белорусского Жодино назвал условие вывода ОМОНа из города

РИА Новости07:48
Фонтанка.Ру

«Вот мэр, чего вы шумите?» Глава белорусского Жодино вышел к митингующим работникам завода и пообещал присоединиться к ним вечером

Фонтанка.Ру08:17
Комсомольская правда

Мэр города Жодино пообещал работникам БелАЗа убрать ОМОН с улиц

Комсомольская правда07:35

В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости06:38
118

В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

В Калининграде в филиале военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», который погиб 12 августа 2000 года после взрыва на глубине 108 м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.
РБКвчера в 06:56
18

В Белоруссии милиционер на камеру присягнул на верность Тихановской

Белорусский милиционер Иван Колос записал открытое видеообращение, в котором назвал Светлану Тихановскую своим президентом и отказался от выполнения «преступных приказов» руководства.
Общественная служба новостей19:14