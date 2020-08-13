Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города
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На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.В источнике
С чего всё началось
В настоящий момент сотрудники уже вернулись в цеха, но пригрозили: если их требования не выполнят, то производство может остановиться, сообщает Sputnik Беларусь
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