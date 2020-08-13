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РБК
РБК

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.В источнике
С чего всё началось
В настоящий момент сотрудники уже вернулись в цеха, но пригрозили: если их требования не выполнят, то производство может остановиться, сообщает Sputnik Беларусь
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Вести.Ru08:45
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Известия

Мэр белорусского города Жодино пообещал выйти вечером к протестующим

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Lenta.ru

Мэр Жодино пообещал выйти с горожанами на протесты

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Фонтанка.Ру

«Вот мэр, чего вы шумите?» Глава белорусского Жодино вышел к митингующим работникам завода и пообещал присоединиться к ним вечером

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Говорит Москва

Мэр Жодина назвал условия для вывода сил ОМОНа из города

Говорит Москва07:57
РИА Новости

Мэр белорусского Жодино назвал условие вывода ОМОНа из города

РИА Новости07:48
РБК

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

РБК08:26
Комсомольская правда

Мэр города Жодино пообещал работникам БелАЗа убрать ОМОН с улиц

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