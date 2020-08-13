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РБК
РБК

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.В источнике
С чего всё началось
В настоящий момент сотрудники уже вернулись в цеха, но пригрозили: если их требования не выполнят, то производство может остановиться, сообщает Sputnik Беларусь
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Вести.Ru08:45
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Известия

Мэр белорусского города Жодино пообещал выйти вечером к протестующим

Известия08:38
РИА Новости

Мэр белорусского Жодино назвал условие вывода ОМОНа из города

РИА Новости07:48
Фонтанка.Ру

«Вот мэр, чего вы шумите?» Глава белорусского Жодино вышел к митингующим работникам завода и пообещал присоединиться к ним вечером

Фонтанка.Ру08:17
Говорит Москва

Мэр Жодина назвал условия для вывода сил ОМОНа из города

Говорит Москва07:57
РБК

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

РБК08:26
Lenta.ru

Мэр Жодино пообещал выйти с горожанами на протесты

Lenta.ru07:45
Комсомольская правда

Мэр города Жодино пообещал работникам БелАЗа убрать ОМОН с улиц

Комсомольская правда07:35

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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В Еврейской автономной области выявлен очаг африканской чумы свиней

ТАСС со ссылкой на управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона сообщает, что в регионе в 3 селах Биробиджанского района: Раздольном, Дубовом и Найфельде, зафиксирован случаи африканской чумы свиней.
Piter.tv05:52
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Лавров попросил США предъявить доказательства «сговора» с талибами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США попросил предъявить доказательства сговора Москвы с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан».
Известия09:55
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Суд арестовал квартиру, которую Федосеева-Шукшина подарила Алибасову

Троицкий суд Москвы наложил арест на квартиру, которую актриса Лидия Федосеева-Шукшина подарила мужу Бари Алибасову, а тот передал своему помощнику, сообщила журналистам в четверг юрист актрисы Юлия Вербицкая-Линник.
РИА Новости07:53
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В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости06:38
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Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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