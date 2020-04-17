Происшествия

REGNUMREGNUMВ Ярославской области в пожаре погиб мэр города и его жена

Ярославль, 17 апреля 2020, 09:24 — REGNUM 17 апреля в Данилове Ярославской области погиб глава городского поселения Данилов Иван Свечушкин и его супруга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Даниловского района.
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В пожаре погиб мэр Данилова Иван Свечушкин и его супруга

ГТРК Ярославия08:18

Названа предварительная причина пожара, в котором погиб глава Данилова

Первый Ярославский03:45

По факту гибели главы Данилова возбуждено уголовное дело

ЯрNews04:12

Опубликованы снимки с места пожара, в котором погиб мэр Данилова

РИА Новости08:09

В Ярославской области в пожаре погиб мэр города и его жена

REGNUM02:24

В МЧС Ярославской области назвали предварительную причинe пожара, в котором погиб мэр Данилова

Новости Ярославля 76.ru03:59

Глава Данилова и его жена сгорели в своем доме: возбуждено уголовное дело

Pro Город Ярославль04:23
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Экономика

Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
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Происшествия

Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин

Коммерсантъ вчера в 17:01
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Технологии

«Ростелеком» создал решение для удаленного распознавания признаков коронавируса

«Ростелеком» разработал прототип сервиса распознавания признаков коронавируса (COVID-19) по рентгеновским изображениям легких.
TelecomDaily 06:28
Общество

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
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Политика

Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран

Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:59
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Энергетика

FT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+

Собеседники FT утверждают, что переговоры о сокращении добычи в мае, которые ведут с каждой компанией представители правительства, пока не привели к соглашению.
РБК 09:18
Музыка

Little Big выступят на телеконцерте «Евровидения» в мае

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:29
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Политика

В Кремле осудили блокировку российских СМИ компанией Google

Случаи блокировки аккаунтов российских СМИ компанией Google в Кремле считают недопустимым.
Российская газета 06:23
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Энергетика

Кремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней

Кремль ожидает эффекта от сделки ОПЕК+ уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
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Музыка

Продюсер «Ласкового мая» обвинил Пугачеву и Леонтьева в краже песен

АБН 02:59
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Происшествия

Адвоката экс-министра Абызова заподозрили в крупном мошенничестве

Москва, 17 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Следователи предъявили обвинение адвокату бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова Александру Вершинину в мошенничестве в особо крупном размере.
REGNUM 01:34
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Общество

Власти заявили о преобладании молодых людей среди нарушителей в Москве

«Наиболее часто нарушают установленные ограничения более молодые и активные — это молодежь и граждане среднего возраста», — сказал Данчиков.
РБК 09:08
4
Энергетика

Власти США могут начать платить нефтяникам за отказ от добычи

Как сообщает ToDay News Ufa источник Bloomberg, в США рассматривается вопрос о компенсации за отказ от добычи нефти.
ToDay News Ufa вчера в 10:36
4
Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
6
Общество

Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
3,1K
Политика

Путин провёл разговор с Макроном

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.
RT на русском 08:08
17
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

РИА Новости 06:34
2,3K
Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

РИА Новости 08:00
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
2,1K
Армия и оружие

МИД ответил на обвинения США в испытаниях противоспутниковой ракеты

Вашингтон, обвиняя Россию в якобы проведении испытаний противоспутниковой ракеты, пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 08:35
2
Общество

Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
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Происшествия

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
Российская газета 06:38
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Происшествия

В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции

Уфа, 17 апреля 2020, 14:19 — REGNUM Двух детей, которые находились вечером на улице, увезли стражи порядка в отдел полиции в Башкирии.
REGNUM 07:19
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Экономика

Центробанк оценил идею «вертолетной» раздачи денег россиянам

Как заявила чиновница, моратория на снятие банковских вкладов также можно не ожидать - с ликвидностью банковской системы проблем нет.
Южный Федеральный 08:10
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Политика

Лукашенко ответил на критику мер борьбы с коронавирусом в Белоруссии

По данным Worldometer на 17 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 575 — за последние сутки.
Известия 08:14
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Происшествия

В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу

В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru 06:34
1,3K
Общество

Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России

В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 08:36
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
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