Мэр Шяуляя Артурас Висоцкас заявил, что "не вирус самая большая проблема". На своей странице в Facebook он написал, что "вирус просто хочет жить".

Мэр одного из городов в Литве заявил, что вирус «просто хочет жить»

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