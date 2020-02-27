Здоровье

Sputnik ЛитваSputnik ЛитваМэр одного из городов в Литве заявил, что вирус «просто хочет жить»

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Мэр Шяуляя Артурас Висоцкас заявил, что "не вирус самая большая проблема". На своей странице в Facebook он написал, что "вирус просто хочет жить".
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