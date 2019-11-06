На острове Сицилия власти города Каммарата бесплатно раздают дома, надеясь привлечь новых жителей. Об этом сообщает Lonely Planet. В настоящее время население Каммараты, которая расположена в полутора часах езды от Палермо, составляет порядка шести тысяч человек.

Политика «Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.

Шоу-бизнес У 19-летней дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль Ольга Бухарова, дочь телеведущей Ларисы Гузеевой, рассказала в соцсетях, что у нее вновь нашли опухоль.

Футбол «Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге» После четырех туров в группе А лидирует «ПСЖ» (12 очков), за которым следуют «Реал» (7), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1). Лига чемпионов.

Происшествия Адвокаты Шамсутдинова заявили о необходимости переквалификации дела Сторона защиты рядового Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, заявила, что будет добиваться переквалификации дела.

Политика Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.

Армия и оружие Историческую посадку Су-33 на «Адмирал Кузнецов» показали на видео Телеканал «Звезда» опубликовал на своем канале в Youtube видео первой посадки тяжелого палубного истребителя Су-27К(Су-33) на авианосец «Адмирал Кузнецов».

Общество У члена Либертарианской партии России Светова прошли обыски По словам адвоката Светова Михаила Бирюкова, обыск проведён в рамках уголовного дела, возбуждённого «по факту публикации поста в Instagram в 2012 году».

Происшествия Брат солдата Шамсутдинова опроверг сообщения об угрозе изнасилования При смене караула солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух.

Футбол В воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.

Политика Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.

Авто В Россию приехал Volkswagen Touareg в новой версии Немцы привезли к российским дилерам Volkswagen Touareg в новой версии Business с расширенным списком оборудования и привлекательной ценой.

Здоровье Подмосковные врачи рассказали о вреде электронных сигарет Из-за страха перед курением обычных сигарет, люди переключается на их электронные аналоги, которые по своей сути являются обычными парогенераторами, где жидкость нагревается и испаряется.

Наука Одиннадцать тысяч ученых объявили о климатической катастрофе Под результатами работы подписались более 11 тысяч ученых из 150 стран.

Происшествия Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.

Здоровье Диетолог предостерег от употребления вредной хурмы Специалист советует есть хурму дважды–трижды в неделю, что важно, в свежем виде, так как плоду противопоказана термическая обработка.

Общество Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.

Космос На МКС отправили 12 бутылок вина На Международную космическую станцию в эту субботу отправились 12 бутылок бордосского вина.

Политика США официально начали выход из Парижского соглашения по климату Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.