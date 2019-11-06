Общество
Российская газетаМэр сицилийского города начал бесплатно раздавать дома
Мэр Винченцо Джамброне заявил, что больше не может видеть, как пустеет старинный город, превращаясь в руины, и не хочет, чтобы он исчез. Джамброне предложил, чтобы уехавшие собственники бесплатно передавали свои дома новым жителям, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Lonely Planet.
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Футбол
Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»
Спорт-Экспресс 15:47
Общество
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Московский Комсомолец 11:55
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Находка раскрывает, каким мог быть последний общий предок обезьян и людей. Статья опубликована в журнале Nature.
Lenta.ru 22:38
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
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Motor вчера в 04:01
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
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Политика
В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
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Известия 20:23
Армия и оружие
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Общество
Названа самая закредитованная группа россиян
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RT на русском 20:18
Политика
Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
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МВФ предупредил, что Европе необходимо разработать план действий на случай чрезвычайной ситуации в экономике.
Коммерсантъ 19:40
Политика
Владимир Путин предложил заменить «Википедию» российским аналогом
Президент Владимир Путин предложил заменить «Википедию» в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
BFM.ru 07:53
Здоровье
Минздрав уточнил критерии появления на свет детей
Поправки Минздрава касаются первого критерия: ранее отдельно перечислялся срок беременности (22 недели и более), отдельно — вес ребёнка (500 грамм и более).
Парламентская газета 16:57
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в России
Компания Sony объявила о старте продаж в России флагмана Sony Xperia 5. Смартфон, представляющий собой компактную версию Xperia 1, доступен в чёрной и синей цветовых вариациях.
News.ru 06:21
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru 23:10
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Красная весна 18:38
Общество
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В центре России стоит непривычная для ноября теплая погода, но все же похолодания не избежать, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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Общество
Репетиция марша в честь Парада 1941 года началась на Красной площади
На Красной площади Москвы началась репетиция марша, посвященного 78-й годовщине военного Парада 1941 года.
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Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
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Bloomberg: Китай заразил Россию свиным гриппом
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Происшествия
Покушение на известного адвоката совершено в Кемерове
Накануне в областной столице стреляли в возглавляющего коллегию адвокатов Сергея Учителя.
Avoka.do 20:47