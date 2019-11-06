Общество

Российская газетаРоссийская газетаМэр сицилийского города начал бесплатно раздавать дома

Мэр Винченцо Джамброне заявил, что больше не может видеть, как пустеет старинный город, превращаясь в руины, и не хочет, чтобы он исчез. Джамброне предложил, чтобы уехавшие собственники бесплатно передавали свои дома новым жителям, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Lonely Planet.
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