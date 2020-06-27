Мэр украинского Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин в субботу, 27 июня, сжег российский флаг перед посольством РФ в Киеве. Видео своего поступка он опубликовал в Facebook.

Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве

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