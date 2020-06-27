Политика

ИзвестияИзвестияМэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве

Мэр украинского Конотопа (Сумская область) Артем Семенихин в субботу, 27 июня, сжег российский флаг перед посольством РФ в Киеве. Видео своего поступка он опубликовал в Facebook.
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Мэр Конотопа сжег российский флаг возле здания посольства в Киеве

РБКвчера в 17:27

Украинский мэр сжег флаг России у посольства в Киеве

НТВвчера в 12:50

Мэр Конотопа сжег российский флаг у здания посольства в Киеве

РИА Новостивчера в 14:55

Мэр украинского города сжег триколор напротив посольства России в Киеве

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Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве

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Мэр приграничного с Россией Конотопа сжег флаг РФ перед посольством в Киеве

ТАССвчера в 12:27

Украинский чиновник сжег флаг России перед посольством в Киеве

Газета.Ruвчера в 12:26
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Оксана Самойлова сменила прическу после расставания с Джиганом

Вечерняя Москва 26 июня в 19:18
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В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
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Происшествия

Пропавшую в Саратове Татьяну Трифонову нашли живой

Вчера в Ленинском районе Саратова нашли живой 70-летнюю Татьяну Трифонову. Об этом сообщили волонтеры в группе "Лиза Алерт Саратов".
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Украинский журналист признался в ненависти к Украине

Украинский журналист Остап Дроздов признался в ненависти к своей стране.
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Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 26 июня в 14:38
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Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК вчера в 21:25
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Здоровье

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Общество

Саудовские военные открыли предупредительный огонь по иранским катерам

Иранские катера предприняли попытку зайти в территориальные воды Саудовской Аравии и удалились после предупредительного огня, сообщил официальный представитель пограничной службы королевства саудовскому агентству новостей SPA.
РИА Новости вчера в 16:52
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
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Xiaomi выпустила оболочку MIUI 12 для смартфона Mi 10 Lite

Деловое.ТВ 25 июня в 08:01
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 26 июня в 10:49
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Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
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Происшествия

Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП

Киргизская певица Асель Кадырбекова, которая попала в ДТП в Бишкеке, находится в реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии (БНИЦТО).
РБК 00:37
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Похудевший в разы продюсер показывает свои старые шорты, в одну штанину которых он смог теперь поместить обе ноги.
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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ЦИК получила 105 жалоб о возможном принуждении к голосованию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила 105 обращений о возможном принуждении к голосованию, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
Rambler News Service вчера в 08:48
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Общество

На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

Lenta.ru 26 июня в 12:13
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Политика

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50
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Кино

Показ второго сезона сериала «Пацаны» стартует на Amazon в сентябре

iReactor вчера в 05:29
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Медведчук обвинил Зеленского в нарушении норм Конституции Украины

Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти нарушают сразу несколько норм Основного закона страны, передает 112.ua.
Газета.Ru вчера в 16:54
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В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС

В Германии создали петицию по возвращению на европейский рынок всего доступного модельного ряда Lada.
Piter.tv вчера в 10:17
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Политика

Принстонский университет исключил имя Вильсона из названия факультета

Принстонский университет исключил из названий факультета и колледжа имя 28-го президента США Вудро Вильсона из-за расизма.
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Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры

Продюсеры легендарного мультсериала «Симпсоны» сделали официальное заявление, в котором сообщили о том, что теперь белые актеры никогда не будут допущены до процесса озвучки цветных персонажей.
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«Норникель» продолжает сбрасывать производственные отходы в речку Хараелах и в озеро Пясино

«Норникель» продолжает сбрасывать производственные отходы в речку Хараелах и в озеро Пясино.
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

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Порье победил Хукера в главном поединке турнира UFC

Бывший соперник Хабиба Нурмагомедова американец Дастин Порье одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC в Лас-Вегасе.
Российская газета 00:54
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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

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