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Мэра Балаклеи Ивана Столбового на Украине обвинили в госизмене и коллаборационизме

Мэра украинского города Балаклея в Харьковской области Ивана Столбового обвинили в госизмене и коллаборационизме.
РЕН ТВ
«Харьковской областной прокуратурой заочно уведомлено о подозрении балаклейскому городскому главе по факту государственной измены и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)», — сообщили в ведомстве.
Lenta.ru
В ноябре 2015 года Столбовой был избран балаклейским городским председателем Изюмского района Харьковской области.
Известия
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
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