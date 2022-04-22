РИА НовостиМэра Балаклеи Ивана Столбового на Украине обвинили в госизмене и коллаборационизмеМэра украинского города Балаклея в Харьковской области Ивана Столбового обвинили в госизмене и коллаборационизме.РЕН ТВ«Харьковской областной прокуратурой заочно уведомлено о подозрении балаклейскому городскому главе по факту государственной измены и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)», — сообщили в ведомстве.Lenta.ruВ ноябре 2015 года Столбовой был избран балаклейским городским председателем Изюмского района Харьковской области.Известия24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.Газета.RuЧитать далееСвернутьФАНФАНТелеканал 360°РЕН ТВГазета.RuИзвестияЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииПрокуратура Украины обвинила мэра Балаклеи в коллаборационизмеМосковский Комсомолецвчера в 14:00Мэра Балаклеи на Украине заподозрили в госизмене из-за поддержки российских силRT на русскомвчера в 13:55Генпрокуратура Украины обвинила в госизмене мэра БалаклеиИзвестиявчера в 11:20Мэра Балаклеи Ивана Столбового заочно обвинили в госизмене и коллаборационизмеLenta.ruвчера в 13:13Мэру Балаклеи предъявили обвинение в госизменеТАССвчера в 11:56Генпрокуратура Украины обвинила в государственной измене мэра БалаклеиГазета.Ruвчера в 13:31Мэра Балаклеи Ивана Столбового на Украине обвинили в госизмене и коллаборационизмеРИА Новостивчера в 11:09Показать ещёОценить562Поделиться