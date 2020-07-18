Общество

RT на русскомRT на русскомМэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации. Отмечается, что в самом начале в несанкционированном митинге участвовали до 10 тыс. человек.
Читать в источнике
Комментировать5,2K
с чего всё началось
На несанкционированную акцию в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вышли до 10 тыс. человек, сообщается
 на сайте администрации Хабаровска.
РБК04:33

Подробнее о событии

Немногочисленные акции в поддержку Фургала возобновились в Хабаровске и Владивостоке

ТАСС23:38

В Хабаровске прошли две акции за день в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

Эхо Москвы23:04

На площади Ленина новосибирцы устроили акцию в поддержку задержанного губернатора Хабаровского края

НГС09:20

Им нужны честная власть и честный суд. Хабаровск как пример для России

LentaChel.ru11:30

Власти Хабаровска насчитали 10 тыс. человек на акции в поддержку Фургала

РБК05:08

Некоторым участникам несанкционированного митинга в Хабаровске стало плохо

Актуальные Новости04:54

Масштабная демонстрация в поддержку Фургала снова прошла в Хабаровске

Хабаровский край сегодня01:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 23:48, Ашберн
Кино

Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм

Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм, который станет самым дорогим в истории компании.
Культуромания 03:47
10
Общество

Эксперт рассказал о необходимости носить маску в метро

Профессор кафедры превентивной медицины больницы Киль при университете Качхон Чон Чжэ Хун заявил, что бесконтактные технологии в метрополитене не играют роли, пассажирам надлежит носить маски.
RT на русском 20:45
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
1,1K
Гаджеты

МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ

ToDay News Ufa 02:17
58
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 12:01
96
Авто

Nissan представил самый маленький кроссовер

Новинка стала самой доступной моделью компании в сегменте SUV. Nissan Magnite был представлен на индийском рынке.
Газета DAILY 05:21
26
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

РБК 18:46
894
Игры

Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv 03:43
8
Экономика

Силуанов: меры G20 позволили не допустить худшего сценария

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что меры G20 не позволили допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19.
RT на русском 13:58
30
Общество

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

РИА Новости 15:20
721
Единоборства

Фигередо победил Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе

РИА Новости 22:32
Технологии

GitHub спрятал программные коды в Арктике на случай апокалипсиса

Ferra вчера в 13:47
Кино

Раскрыто, как Железный человек вернется в киновселенную Marvel

Киноафиша России 16 июля в 04:35
3
Общество

TikTok отказался от штаб-квартиры в Великобритании

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети.
Газета.Ru 21:57
Экономика

Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля

Средства направлены на поддержку граждан в период пандемии Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых мерах финансовой поддержки.
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов 16 июля в 12:01
285
Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна 11:22
398
Кино

Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Expert.ru вчера в 10:09
23
Общество

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, следует из данных на сайте Гидрометцентра.
РБК 22:39
5
Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

Evo-rus.com 10:40
114
Политика

Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением

Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Царьград 12:43
164
Общество

Посол рассказал о запрете на торговлю армянам в московском «Фуд Сити»

Посольство Армении в России начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на московском рынке «Фуд Сити».
Lenta.ru 22:46
1K
Космос

Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа

Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
Известия вчера в 23:10
17
Общество

Сомнолог рассказала о пользе проветриваний для здорового сна

Что делать чтобы восстановить нормальный сон рассказала в интервью радио Sputnik в воскресенье, 19 июля, руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева.
Известия 23:19
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Канаде

В салоне находились 27 пассажиров. В результате ДТП погибли три человека, еще несколько получили различные травмы.
REGNUM 23:33
Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
8
Футбол

Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings вчера в 04:10
2
Происшествия

В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства

Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
126
Игры

С переходом на Unreal Engine 5 видеоигры значительно увеличатся в размерах

Место, занимаемое видеоиграми на жестких дисках, значительно увеличится после перехода на Unreal Engine 5, 17 июля заявил главный программист компании Kitatus and Friends Райан Шах в интервью изданию Wccftech.
ИА Красная Весна 16:51
3
Общество

В Москве у здания Госдумы задержали более 20 ЛГБТ-активистов

Общественное телевидение России 16:01
491
Экономика

В Госдуме высказались о компенсации вкладов времен СССР

Речь идет о компенсации сбережений, помещенных россиянами в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по вкладам в организации госстрахования и госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.
URA.Ru вчера в 06:44
11
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Фургала Больше новостей по теме
Главное