Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу. В ходе митинга, пикетов и шествий, прошедших при тридцатиградусной жаре в течение почти пяти часов, задержаний не было.
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с чего всё началось
На несанкционированную акцию в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала вышли до 10 тыс. человек, сообщается
 на сайте администрации Хабаровска.
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