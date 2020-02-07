Политика

ТАССТАССМэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России. Об этом сообщило в пятницу украинское интернет-издание "Захид.нет".
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