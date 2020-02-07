Политика
ТАССМэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России. Об этом сообщило в пятницу украинское интернет-издание "Захид.нет".
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Общество
Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом
В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи.
Происшествия
Названы основные версии крушения вертолета депутата Хайруллина
Основными версиями крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.
Общество
Кировский анестезист опроверг причастность к убийствам ветеранов
Анестезист Сергей Вольф из Кирова выступил с опровержением опубликованной в СМИ информации о якобы причастности к убийствам ветеранов.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Шоу-бизнес
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован накануне в Москве с воспалением легких.
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Происшествия
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Политика
США ввели санкции против венесуэльской авиакомпании
Министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa и ряда её самолётов.
Футбол
Официально: Бывший игрок «Тамбова» Бенито перешел в киевское «Динамо»
Киевское Динамо на своем официальном сайте объявило о переходе 21-летнего полузащитника молодежной сборной Нигерии Бенито.
Армия и оружие
Сорвало башню: танк М60 уничтожен на Синайском полуострове
Египетская армия потеряла основной боевой танк М60А3 американского производства в северной части Синайского полуострова.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Политика
С выборов в США снялся один из двух конкурентов Трампа
На кокусах республиканцы и демократы предварительно голосуют за кандидатов в президенты США.
Фигурное катание
Загитова показала новый номер в прозрачном платье и упала с прыжка
Фигуристка Алина Загитова на шоу в Цюрихе представила новый номер под композицию Hallelujah, но не смогла откатать его без падений.
Происшествия
В центре Москвы обнаружена мумия человека, умершего шесть лет назад
Мумия человека, умершего шесть лет назад, найдена в центре Москвы. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Экономика
Удмуртия стала регионом с самой дешевой в России водкой
В Удмуртии отметили самую низкую среднюю цену за бутылку водки объемом 0,5 литра в России.
Общество
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Шоу-бизнес
Рудковская показала себя в полотенце и без макияжа
Яна Рудковская не устает демонстрировать в Instagram роскошные луки — дизайнерские платья, укладки от дорогих стилистов и макияж от ведущих визажистов.
Политика
Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона
Акция спикера палаты представителей Ненси Пелоси по уничтожению текста речи президента США — нарушение закона, сообщил 7 февраля журналистам глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Здоровье
Порядок медосвидетельствования водителей предложили изменить
Порядок медицинского освидетельствования водителей в России могут серьезно изменить.