Политика
ТАССМэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России. Об этом сообщило в пятницу украинское интернет-издание "Захид.нет".
Читать в источнике
Оценить160
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Экономика
Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа
Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Политика
США могут ввести санкции против «Роснефти»
В пакете с другими мерами не исключается введение санкций в отношении «Роснефти».
Здоровье
Россиян проверят на коллективный иммунитет к коронавирусу
У россиян выяснят уровень сопротивляемости коронавирусу.
Спорт
Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира
Политика
Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома
Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
Армия и оружие
ОАК назначила гендиректором «Сухого» руководителя «МиГ»
Футбол
Клубы АПЛ хотят зазор 10 см при фиксации офсайда с помощью ВАР
Клубы АПЛ хотят в следующем сезоне иметь 10-сантиметровый зазор при фиксации офсайдов с помощью системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
Гаджеты
Тёмный режим появился в бете WhatsApp для iPhone
Команда WhatsApp добавила тёмный режим в бета-версию мессенджера для iPhone.
Энергетика
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Общество
Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.
Гаджеты
Sony сообщила о 100% росте продаж своих смартфонов
Японская компания отчиталась о 100% росте продаж своих смартфонов.
Кино
Костюм героя Идриса Эльбы в новом «Отряде самоубийц» попал на видео
В сеть выложили видео со съёмочной площадки предстоящего кинокомикса «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна с костюмом супергероя, которого играет Идрис Эльба.
Армия и оружие
«Forbes» рассказал об отставании США от России в гонке вооружений
Авторы «Forbes» отмечают, что если робототехническая революция начнет подталкивать мир к созданию беспилотных лодок, то в этом вопросе у России будет неоспоримое преимущество.
Армия и оружие
Опубликовано видео полета модернизированного Ту-160М
Модернизированные двигатели позволяют увеличить дальность полета Ту-160М.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Происшествия
Президент Казахстана сообщил о групповой драке на юге страны
Массовая потасовка на юге Казахстана не осталась без внимания президента страны Касыма-Жомарта Токаева.
Происшествия
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Политика
Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
Фигурное катание
Валиева победила на юниорском первенстве России
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Политика
На Среднем Урале нашли подводные камни для голосования по Конституции
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале предложили провести голосование по поправкам в Конституцию до их утверждения президентом.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии увеличилось до 61
Здоровье
В Екатеринбурге создают обсервационную зону для прибывших из Китая
Площадки для наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем создаются во всех регионах в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ.
Шоу-бизнес
Размер своей пенсии раскрыл Юлий Гусман
О своей пенсии высказался режиссер театра и кино Юлий Гусман. Она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги.
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
Происшествия
В центре Москвы обнаружена мумия человека, умершего шесть лет назад
Мумия человека, умершего шесть лет назад, найдена в центре Москвы. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.