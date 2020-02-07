Политика
ТАССМэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России. Об этом сообщило в пятницу украинское интернет-издание "Захид.нет".
Читать в источнике
Оценить133
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Наука
Финиковые пальмы удалось вырастить из семян возрастом 2 тыс. лет
Происшествия
В Полтаве девушка после ссоры с парнем застрелила инструктора тира
В Полтаве 18-летняя девушка застрелила инструктора тира.
Армия и оружие
Комплексы «Флокс», «Дрок» и «Магнолия» начнут производить в 2021 году
Армия и оружие
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Политика
Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа
Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
Политика
Лавров прибыл с деловым визитом в Венесуэлу
Экономика
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Экономика
ЦБ хочет привлекать к санации уже санируемые им банки
Из плана подготовки нормативных актов ЦБ в 2020 году следует, что регулятор во втором квартале планирует внести изменения в требования к инвестору, приобретающему акции в рамках санации (где обязательным условием является участия АСВ), давая ему возможность самому быть санируемым при помощи ФКБС.
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 699
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду
Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Наука
Стволы тропических деревьев помогут в изучении человеческой истории
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи ряда стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter.
Технологии
Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным
По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
Общество
Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
"Если отказаться от рафинированного сахара, уже через два дня можно заметить улучшения самочувствия", — сообщила врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Происшествия
На территории посольства США в Индии изнасиловали пятилетнего ребенка
В индийском Нью-Дели задержали 25-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки на территории посольства США.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Происшествия
СК назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане
Следственный комитет России озвучил основные версии крушения вертолета в Татарстане, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Экономика
В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Армия и оружие
В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ
Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Фигурное катание
Валиева стала победительницей юниорского первенства России
Политика
Путин порекомендовал Лукашенко «кашку» на воде
На встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая проходит в пятницу, 7 февраля, в Сочи в формате рабочего завтрака, российский лидер поинтересовался у белорусского коллеги, ел ли он «кашку с утра».
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.