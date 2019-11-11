Экономика
РБКМэрия Москвы купит бывшее здание Минэка на Триумфальной площади
Весной этого года три федеральных ведомства — Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязь переехали в купленный для них небоскреб «IQ-квартал» в «Москва-Сити». Агентские права на продажу зданий, освободившихся от переезда, передали госкомпании «Дом.РФ».
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Общество
В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок»
Бртанский подданный Джеймс Ле Мезюрье, один из создателей организации «Белые каски», обнаружен мертвым в Стамбуле.
REGNUM 07:37
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
REGNUM 07:27
Происшествия
Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Политика
Песков прокомментировал данные FT о недвижимости Асада в «Москва-Сити»
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать статью Financial Times, в которой говорится, что родственники Асада в разное время купили не менее 19 апартаментов на территории «Москва-Сити», Песков сказал, что в Кремле об этом ничего не известно и «не должно быть известно».
Известия 06:55
Футбол
«Зенит» уходит в отрыв. Рабинер — о чемпионате и сборной России
Или, как любит выражаться главный тренер сборной России Станислав Черчесов (в том смысле, что он их никогда не ищет), алиби.
Спорт-Экспресс 04:15
Происшествия
Кремль прокомментировал убийство аспирантки в Петербурге
Президент России Владимир Путин в курсе убийства выпускницы и аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют доцента вуза Олега Соколова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:33
Кино
Зрители признали «Мстителей: Финал» главным фильмом 2019 года
Лучшей актрисой стала Зендая Колман («Человек-паук: Вдали от дома»), она же победила в номинации «Звезда драматического сериала» за роль в «Эйфории».
Афиша Daily 04:15
Кино
Как культовый фильм изменил жизнь москвичей
ТВ Центр вчера в 06:39
Общество
Жену Зеленского сняли для обложки Vogue
В декабрьском выпуске женского журнала Vogue появился первая леди вместе с мужем и детьми. Об этом сообщается на сайте Vogue UA.
Росбалт 07:29
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Общество
Apple Card подозревают в сексизме
Американский регулятор проведет проверку на предмет гендерной дискриминации при установке кредитных лимитов для женщин и мужчин — как оказалось, партнер Apple Card в лице Goldman Sachs разрешает мужчинам тратить в десять раз больше, чем их женам.
Газета.Ru 07:20
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии
"Призываем всех к спокойствию и надеемся, что развитие ситуации в Боливии будет в рамках закона", - подчеркнул Песков.
Российская газета 06:49
Политика
В Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме
Слова депутата бундестага Антона Фризена о том, что Крым останется российским, не удивляют никого в России и наносят удар по информационной кампании на Западе, показывая, что у европейских политиков нет общей позиции по "крымскому вопросу", считает депутат Госдумы от Севастополя ("Единая Россия") Дмитрий Белик.
РИА Новости 05:06
Происшествия
Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии
Сегодня отделение по связям со СМИ городского управления МВД сообщило, что девушка пятого ноября была осуждена Верх-Исетским районным судом по статье 158 УК РФ "Кража" и приговорена к двум годам в колонии общего режима.
Российская газета 07:57
Экономика
В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
РИА Новости 07:45
Космос
«Артемида»: как NASA хочет вновь покорить Луну
Артемида: как NASA хочет вновь покорить Луну / ©Naked Science Помимо США, в программе участвуют европейские и японские эксперты.
Naked Science 08 ноября в 06:50
Культура
Новая серия «Рика и Морти» выйдет 10 ноября
Первые эпизодов будут транслироваться с 10 ноября по 8 декабря, а вторая половина сезона увидит свет в следующем году.
Piter.tv 09 ноября в 08:34
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Общество
Глушаков требует от бывшей жены баснословную сумму
Стала известна сумма, которую полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков хочет взыскать со своей бывшей жены Дарьи через суд, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 07:40
Киберспорт
Death Stranding стартовала со второго места британского чарта
CyberSport.ru 02:45
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани 09 ноября в 09:56
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Авто
Названы 5 ошибок ошибок водителей, из-за которых из шин вылетают шипы
ToDay News Ufa вчера в 00:56
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru 07:35
Футбол
Егоров: в РФС дали время до конца года на исправление ситуации
Руководство РФС дало нам время на исправление ситуации.
Metaratings 05:57