Экономика

ВедомостиВедомостиМэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

Минэкономразвития освободило здания у станции метро «Маяковская» в 2019 г. Ведомство вместе с Минпромторгом и Минкомсвязи переехало в многофункциональный комплекс «IQ-квартал» в «Москва-сити». «Дом.РФ» по поручению правительства в 2017 г. выкупил там 74 655 кв. м за 24,9 млрд руб.
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с чего всё началось

Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стала победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из протокола торгов.
Ведомости07:35

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Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

Ведомости07:35

Здание Минэкономразвития в центре Москвы купило «Межрегионразвитие»

РИА Новости07:54

Мэрия Москвы купит бывшее здание Минэка на Триумфальной площади

РБК07:45

Здания Минэкономразвития в центре Москвы проданы на торгах за 3,37 млрд рублей

Интерфакс08:18

Структура столичной мэрии выкупила бывшие здания Минэкономразвития в центре Москвы

ТАСС08:27

Комплекс зданий Минэкономразвития продали за 3,37 млрд рублей

News.ru08:25

Мэрия Москвы выкупит бывшую «резиденцию» Минэкономразвития за 3,4 млрд рублей

Агентство Бизнес Информации08:28
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Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде

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В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок»

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Историк Соколов заявил в суде о нападении со стороны убитой аспирантки

Историк, профессор СПбГУ Олег Соколов заявил в суде, что убитая им 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко сама напала на него во время ссоры.
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Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку

В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
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Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии

Сегодня отделение по связям со СМИ городского управления МВД сообщило, что девушка пятого ноября была осуждена Верх-Исетским районным судом по статье 158 УК РФ "Кража" и приговорена к двум годам в колонии общего режима.
Российская газета 07:57
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

Российская газета 09 ноября в 21:15
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Китайцы полюбили Samsung. Причём самый дорогой из смартфонов компании

iXBT.com 07:23
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Врачам скорой помощи в Магнитогорске повысят зарплату

Сотрудникам скорой помощи в Магнитогорске, которые написали открытое письмо властям и пожаловались на тяжелые условия работы, повысят надбавку за работу в ночную смену.
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Игры

Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу

В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
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Футбол

УЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине

«Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации», — заявили в УЕФА.
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Проблема низкой рождаемости — «высокие издержки на соцобеспечение пожилых»

Основная проблема низкой рождаемости, как считает руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, — высокие издержки на социальное обеспечение пожилых людей.
REGNUM вчера в 20:59
Происшествия

На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова

В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
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Россия попала в десятку самых пьющих стран мира

Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
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В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве

Ранее FT опубликовало материал, в котором говорилось, что за шесть лет родственники сирийского главы купили в Москве порядка 20 квартир на сумму $40 млн.
Газета.Ru 08:10
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Виктор Тихонов: «Надеюсь возобновить в „Ак Барсе“ связку с Зариповым»

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Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Политическая Экспертиза 09 ноября в 18:09
Политика

Путин приедет на саммит БРИКС и встретится с Си Цзиньпином

По словам Ушакова, Путин проведет на полях саммита 13 ноября переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.
Московский Комсомолец 08:19
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В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран.
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Общество

В Гидрометцентре назвали срок наступления климатической зимы в России

По словам метеоролога, период предзимья длится с середины октября по середину декабря, когда наступает климатическая зима.
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Композитор Пахмутова в 90-летие получила орден Андрея Первозванного

Российский композитор Александра Пахмутова накануне отметила 90-летний юбилей.
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Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
RT на русском 08 ноября в 15:58
Политика

Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
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Общество

Глушаков требует от бывшей жены 204 млн рублей

Как отмечает Telegram-канал Mash, Глушаков требует от бывшей жены 201 млн за убытки из-за бракоразводного процесса, 2 млн в качестве компенсации за распространение слухов и еще 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда за разглашение деталей частной жизни.
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Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.
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Экономика

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
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