Экономика
ВедомостиМэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития
Минэкономразвития освободило здания у станции метро «Маяковская» в 2019 г. Ведомство вместе с Минпромторгом и Минкомсвязи переехало в многофункциональный комплекс «IQ-квартал» в «Москва-сити». «Дом.РФ» по поручению правительства в 2017 г. выкупил там 74 655 кв. м за 24,9 млрд руб.
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с чего всё началось
ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стала победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из протокола торгов.Ведомости07:35
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Мэрия Москвы выкупит бывшую «резиденцию» Минэкономразвития за 3,4 млрд рублей
Агентство Бизнес Информации08:28
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Общество
Медведев напомнил о последствиях за нарушения реализации нацпроектов
«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия — вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — цитирует ТАСС Медведева.
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В Ледовом дворце начался «Золотой граммофон»
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Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
Происшествия
Историк Соколов заявил в суде о нападении со стороны убитой аспирантки
Историк, профессор СПбГУ Олег Соколов заявил в суде, что убитая им 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко сама напала на него во время ссоры.
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Происшествия
Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга нашли в колонии
Сегодня отделение по связям со СМИ городского управления МВД сообщило, что девушка пятого ноября была осуждена Верх-Исетским районным судом по статье 158 УК РФ "Кража" и приговорена к двум годам в колонии общего режима.
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
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Врачам скорой помощи в Магнитогорске повысят зарплату
Сотрудникам скорой помощи в Магнитогорске, которые написали открытое письмо властям и пожаловались на тяжелые условия работы, повысят надбавку за работу в ночную смену.
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
Футбол
УЕФА осудил расизм в отношении футболиста «Шахтера» на Украине
«Борьба за искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе является одним из главных приоритетов для нашей организации, и УЕФА осуждает все расовые злоупотребления и проявляет абсолютную нетерпимость к любым формам расизма и дискриминации», — заявили в УЕФА.
Здоровье
Проблема низкой рождаемости — «высокие издержки на соцобеспечение пожилых»
Основная проблема низкой рождаемости, как считает руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, — высокие издержки на социальное обеспечение пожилых людей.
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Общество
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
Ранее FT опубликовало материал, в котором говорилось, что за шесть лет родственники сирийского главы купили в Москве порядка 20 квартир на сумму $40 млн.
Хоккей
Виктор Тихонов: «Надеюсь возобновить в „Ак Барсе“ связку с Зариповым»
Единоборства
Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.
Политика
Путин приедет на саммит БРИКС и встретится с Си Цзиньпином
По словам Ушакова, Путин проведет на полях саммита 13 ноября переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран.
Общество
В Гидрометцентре назвали срок наступления климатической зимы в России
По словам метеоролога, период предзимья длится с середины октября по середину декабря, когда наступает климатическая зима.
Общество
Композитор Пахмутова в 90-летие получила орден Андрея Первозванного
Российский композитор Александра Пахмутова накануне отметила 90-летний юбилей.
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
Политика
Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
Общество
Глушаков требует от бывшей жены 204 млн рублей
Как отмечает Telegram-канал Mash, Глушаков требует от бывшей жены 201 млн за убытки из-за бракоразводного процесса, 2 млн в качестве компенсации за распространение слухов и еще 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда за разглашение деталей частной жизни.
Общество
Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.