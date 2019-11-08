Экономика
ВедомостиМэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития
Минэкономразвития освободило здания у станции метро «Маяковская» в 2019 г. Ведомство вместе с Минпромторгом и Минкомсвязи переехало в многофункциональный комплекс «IQ-квартал» в «Москва-сити». «Дом.РФ» по поручению правительства в 2017 г. выкупил там 74 655 кв. м за 24,9 млрд руб.
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с чего всё началось
ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стала победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из протокола торгов.Ведомости07:35
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Мэрия Москвы выкупит бывшую «резиденцию» Минэкономразвития за 3,4 млрд рублей
Агентство Бизнес Информации08:28
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Музыка
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Экономика
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Вольфф не приедет с «Мерседесом» на Гран-при Бразилии
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф пропустит Гран-при Бразилии.
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Политика
Российские журналисты попали под обстрел ВСУ
Российская газета 09:17
Здоровье
Медики назвали продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
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ToDay News Ufa вчера в 13:22
Происшествия
Депздрав Москвы: Выпавшая из окна женщина не звонила в «скорую» 4 раза
Обращаем внимание, что информация, появившаяся в некоторых СМИ, о том, что женщина в этот день несколько раз звонила в скорую помощь с целью вызова бригады либо консультации, не соответствует действительности, — сказали в пресс-службе.
Вечерняя Москва 09:11
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На первые поезда в Крым продано более 12 тысяч железнодорожных билетов
Телеканал Санкт-Петербург 01:52
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Объясняя преступление (Анастасия была убита, расчленена, Соколов пытался утопить ее останки в Мойке), историк заявил, что она «бесилась» из-за его детей.
Московский Комсомолец 08:14
Экономика
В Башкирии рассказали о выделении средств на поддержку нацпроектов
Федеральная поддержка национальных проектов и программ в Башкирии в текущем году превысит 68 млрд рублей.
REGNUM 05:41
Происшествия
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Российская газета 07:57
Общество
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
Ранее FT опубликовало материал, в котором говорилось, что за шесть лет родственники сирийского главы купили в Москве порядка 20 квартир на сумму $40 млн.
Газета.Ru 08:10
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В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»
РИА Новости 09:21
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В Курской области трое детей погибли при пожаре
Жертвами пожара в поселке Пристень в Курской области стали трое детей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:33
Культура
Назначен новый комиссар павильона РФ на биеннале в Венеции
Глава фонда современного искусства V–A–C Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале до 2021 года включительно, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
РИА Новости 09:18
Шоу-бизнес
Асмус угрожают расправой после секс-скандала
Другим фильм показался слишком откровенным.
Утро.ru 03:33
Интернет
YouTube сможет удалять коммерчески невыгодные аккаунты
В разделе «временная блокировка и удаление аккаунта» появился следующий пункт: «YouTube может прекратить Ваш доступ или доступ посредством Вашего аккаунта Google ко всему Сервису или его части, если сочтет, что предоставление Вам доступа к Сервису более не имеет коммерческого смысла».
Афиша Daily 08:05
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РИА Новости вчера в 07:43
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Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
На Макаровском мосту в центре Екатеринбурга горожане заметили сегодня свисающий с опор черный мешок - кто-то придал ему форму человеческого тела.
Российская газета 01:39
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Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
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Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.
Телеканал 360° 07:55
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Политическая Экспертиза 09 ноября в 18:09
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В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
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Политика
Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
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REGNUM 07:00
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
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