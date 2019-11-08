Экономика

ВедомостиВедомостиМэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

Минэкономразвития освободило здания у станции метро «Маяковская» в 2019 г. Ведомство вместе с Минпромторгом и Минкомсвязи переехало в многофункциональный комплекс «IQ-квартал» в «Москва-сити». Дом.РФ по поручению правительства в 2017 г. выкупил там 74 655 кв. м за 24,9 млрд руб.
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с чего всё началось

Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стало победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из протокола торгов.
Ведомости07:35

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Назван покупатель бывших зданий Минэкономразвития

REGNUM10:30

Структура столичной мэрии выкупила бывшие здания Минэкономразвития в центре Москвы

ТАСС08:27

Здания Минэкономразвития в центре Москвы проданы на торгах за 3,37 млрд рублей

Интерфакс08:18

Здание Минэкономразвития в центре Москвы купило «Межрегионразвитие»

РИА Новости07:54

Мэрия Москвы купит бывшее здание Минэка на Триумфальной площади

РБК07:45

Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

Ведомости07:35

Комплекс зданий Минэкономразвития продали за 3,37 млрд рублей

News.ru08:25
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Космос

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде

RT на русском 10:11
Экономика

Счетная палата назвала нереалистичным план по снижению бедности

Рост реальных доходов населения РФ по итогам 2019 г. составит около 0,1%, в этих условиях достижение цели по выведению из бедности 1% россиян выглядит малореалистичным, заявила зампред Счетной палаты Галина Изотова.
Вести.Финанс 08:36
Происшествия

Суд арестовал историка Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки

Октябрьский районный суд Северной столицы арестовал доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, который подозревается в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко.
Daily Storm 09:06
Экономика

Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен

Тенденцию эксперты связывают с относительно высокими ценами на свежие овощи, пишет издание "Коммерсант", в распоряжении которого есть исследование.
Российская газета 00:10
Политика

Путин объяснил сокращение расходов на оборону России

Россия прошла пик модернизации военной техники и дальше такой объем работ не требуется, заявил президент России Владимир Путин, комментируя снижение расходов на оборону.
Lenta.ru 05:24
Футбол

Суперкубок Испании в течение трёх сезонов будет проходить в Саудовской Аравии

По информации источника, в течение трёх следующих лет турнир будет проходить в Саудовской Аравии, которая заплатит за право проведения соревнования € 40 млн.
Чемпионат 10:04
Армия и оружие

В ДНР заявили об ответе при вводе сил Украины в зону разведения

Парламент самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) принял документ, предусматривающий симметричный ответ в случае ввода подразделений украинской полиции на участок разведения сил в районе Петровского в Донбассе, сообщает сайт Народного совета ДНР в понедельник, 11 ноября.
Известия 09:29
Происшествия

Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»

Российская газета 01:39
Общество

Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Происшествия

Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

РБК 03:46
Гаджеты

Xiaomi оценила новый монитор температуры и влажности в $4

3DNews 06:41
Политика

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье

Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Общество

Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре

Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество

Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.
RT на русском 05:02
Экономика

«Ленфильм» может получить субсидию правительства РФ

Президент РФ Владимир Путин одобрил предоставление субсидии правительства РФ киностудии «Ленфильм», сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на итоги совещания в администрации президента.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:57
Происшествия

Сотрудников офиса «Ленты» заразил дизентерией сотрудник столовой

Источником кишечной инфекции в центральном офисе "Ленты" в Петербурге стал сотрудник столовой, который скрыл свое заболевание, заявила руководитель петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.
Интерфакс 05:08
Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:50
Музыка

Составлен список песен, которые не надоедает слушать

Специалисты провели опрос на одном из сервисов с целью установить, какие песни больше всего нравятся людям.
Уфимские Заметки 08 ноября в 09:16
Киберспорт

Death Stranding стартовала со второго места британского чарта

CyberSport.ru 02:45
Кино

«Доктор Сон» провалился в первый день проката

Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Культуромания вчера в 03:32
Общество

Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона

Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.
Телеканал 360° 07:55
Общество

Артемий Лебедев обратился к Кадырову и его «псам»

Lenta.ru 05:42
Экономика

Украина одержала новую победу над «Газпромом»

Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.
Lenta.ru 06:49
Происшествия

Взрыв произошел на территории завода «Балтика» в Петербурге

Взрыв произошел на территории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге.
Известия 10:36
Кино

Ушел из жизни режиссер Роман Хрущ

Оператор, сценарист, режиссер, член Союза кинематографистов России Роман Хрущ скончался на 60-м году жизни.
Вечерняя Москва 08:33
Общество

Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке

Коммерсантъ 07:13
Футбол

Гончаренко сделал заявление относительно своих слов в адрес арбитров

Нева Спорт 10:31
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Политика

Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» по телемосту

REGNUM 09:09
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