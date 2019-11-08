Экономика
ВедомостиМэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития
Минэкономразвития освободило здания у станции метро «Маяковская» в 2019 г. Ведомство вместе с Минпромторгом и Минкомсвязи переехало в многофункциональный комплекс «IQ-квартал» в «Москва-сити». Дом.РФ по поручению правительства в 2017 г. выкупил там 74 655 кв. м за 24,9 млрд руб.
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с чего всё началось
ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стало победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из протокола торгов.Ведомости07:35
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Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
RT на русском 10:11
Экономика
Счетная палата назвала нереалистичным план по снижению бедности
Рост реальных доходов населения РФ по итогам 2019 г. составит около 0,1%, в этих условиях достижение цели по выведению из бедности 1% россиян выглядит малореалистичным, заявила зампред Счетной палаты Галина Изотова.
Вести.Финанс 08:36
Происшествия
Суд арестовал историка Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки
Октябрьский районный суд Северной столицы арестовал доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, который подозревается в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко.
Daily Storm 09:06
Экономика
Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен
Тенденцию эксперты связывают с относительно высокими ценами на свежие овощи, пишет издание "Коммерсант", в распоряжении которого есть исследование.
Российская газета 00:10
Политика
Путин объяснил сокращение расходов на оборону России
Россия прошла пик модернизации военной техники и дальше такой объем работ не требуется, заявил президент России Владимир Путин, комментируя снижение расходов на оборону.
Lenta.ru 05:24
Футбол
Суперкубок Испании в течение трёх сезонов будет проходить в Саудовской Аравии
По информации источника, в течение трёх следующих лет турнир будет проходить в Саудовской Аравии, которая заплатит за право проведения соревнования € 40 млн.
Чемпионат 10:04
Армия и оружие
В ДНР заявили об ответе при вводе сил Украины в зону разведения
Парламент самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) принял документ, предусматривающий симметричный ответ в случае ввода подразделений украинской полиции на участок разведения сил в районе Петровского в Донбассе, сообщает сайт Народного совета ДНР в понедельник, 11 ноября.
Известия 09:29
Происшествия
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
Российская газета 01:39
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Общество
Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре
Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.
RT на русском 05:02
Экономика
«Ленфильм» может получить субсидию правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин одобрил предоставление субсидии правительства РФ киностудии «Ленфильм», сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на итоги совещания в администрации президента.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:57
Происшествия
Сотрудников офиса «Ленты» заразил дизентерией сотрудник столовой
Источником кишечной инфекции в центральном офисе "Ленты" в Петербурге стал сотрудник столовой, который скрыл свое заболевание, заявила руководитель петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.
Интерфакс 05:08
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:50
Музыка
Составлен список песен, которые не надоедает слушать
Специалисты провели опрос на одном из сервисов с целью установить, какие песни больше всего нравятся людям.
Уфимские Заметки 08 ноября в 09:16
Киберспорт
Death Stranding стартовала со второго места британского чарта
CyberSport.ru 02:45
Кино
«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор «Доктор Сон» Майка Флэнегана провалился в первый день проката в США.
Культуромания вчера в 03:32
Общество
Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона
Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.
Телеканал 360° 07:55
Экономика
Украина одержала новую победу над «Газпромом»
Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.
Lenta.ru 06:49
Происшествия
Взрыв произошел на территории завода «Балтика» в Петербурге
Взрыв произошел на территории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге.
Известия 10:36
Кино
Ушел из жизни режиссер Роман Хрущ
Оператор, сценарист, режиссер, член Союза кинематографистов России Роман Хрущ скончался на 60-м году жизни.
Вечерняя Москва 08:33
Общество
Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке
Коммерсантъ 07:13
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43