Экономика
ВедомостиМэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития
Минэкономразвития освободило здания у станции метро «Маяковская» в 2019 г. Ведомство вместе с Минпромторгом и Минкомсвязи переехало в многофункциональный комплекс «IQ-квартал» в «Москва-сити». Дом.РФ по поручению правительства в 2017 г. выкупил там 74 655 кв. м за 24,9 млрд руб.
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с чего всё началось
ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стало победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из протокола торгов.Ведомости07:35
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На покупку комплекса бывших зданий Минэкономразвития в центре Москвы претендуют шесть компаний
Финмаркет09 ноября в 07:51
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 23:25, Вашингтон
Общество
WhatsApp начал блокировать пользователей
Популярный мессенджер WhatsApp начал массово блокировать обычных пользователей.
Evo-rus.com 09:17
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Кино
Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»
Popcornnews.ru 07:59
Политика
МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате
Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:55
Политика
Глава МИД Украины рассказал о судьбе закона об амнистии в Донбассе
Закон об амнистии в Донбассе принят парламентом Украины прошлого созыва и в нарушение конституции не был передан на подпись экс-президенту Петру Порошенко, он «лежит где-то в столе».
Известия 19:52
Происшествия
Историку из СПбГУ предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинения в убийстве, сообщил РБК адвокат историка Александр Почуев.
РБК 12:00
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
Российская газета 09 ноября в 21:15
Общество
Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
REGNUM 23:14
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru 22:45
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Теннис
Медведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP.
Vprognoze.ru 13:44
Политика
Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Моралес ранее сообщил, что покидает страну и направляется в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
РИА Новости 22:30
Политика
«Нафтогаз» попросил «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
Газета.Ru 14:28
Армия и оружие
В КНДР заявили, действия США и Южной Кореи мешают мирным переговорам
В ответ, США, осуществляя политические и военные провокации, мешает стабильности мира.
REGNUM 22:08
Происшествия
Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае
Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru 22:58
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 21:47
Футбол
Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью»
Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.
Спорт-Экспресс 11:00
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня вчера в 16:10
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова
Несмотря на голы Евгения Кузнецова, "столичные" уступили в серии буллитов.
Российская газета 23:05
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Технологии
WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей
В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.
News.ru 18:09
Общество
Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском вчера в 09:14
Здоровье
Онколог рассказала, как снизить шанс заболевания раком легкого
Заместитель главврача по химиотерапии в республиканском онкодиспансере в Уфе Дина Сакаева в ходе интервью изданию UfacityNews.ru рассказала о том, какие факторы влияют на развитие рака легкого, а также о том, как можно снизить шанс заболевания.
UfacityNews.ru 03:45
Общество
Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст
Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.
Известия 17:27
Гаджеты
Xiaomi готовит сразу два смартфона с экранами нового поколения
Ранее фанаты только ожидали анонса смартфонов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi Mix 4, однако официальной информации от самой компании не поступало.
Ferra 03:50
Происшествия
В Хабаровске туристка пыталась вывезти в корсете почти килограмм ртути
Сотрудники таможни в пункте пропуска через границу Покровка (РФ)-Жаохэ (КНР) в Хабаровском крае обнаружили под одеждой у туристки почти килограмм ртути, которую она везла в Китай, сообщает во вторник Хабаровская таможня.
РИА Новости 20:14
Общество
На Красноярский край надвигаются аномальные морозы до -45 градусов
Через Сибирь и Урал 12-13 ноября пройдет мощный циклон, который принесет аномальный холод на этой неделе.
ТВ-Енисей 21:54