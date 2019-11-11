Экономика

ВедомостиВедомостиМэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

Минэкономразвития освободило здания у станции метро «Маяковская» в 2019 г. Ведомство вместе с Минпромторгом и Минкомсвязи переехало в многофункциональный комплекс «IQ-квартал» в «Москва-сити». Дом.РФ по поручению правительства в 2017 г. выкупил там 74 655 кв. м за 24,9 млрд руб.
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с чего всё началось

Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стало победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из протокола торгов.
Ведомости07:35

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Бывшие здания Минэкономразвития купит Мэрия Москвы

Моя Москва.онлайн10:30

На покупку комплекса бывших зданий Минэкономразвития в центре Москвы претендуют шесть компаний

Финмаркет09 ноября в 07:51

Здание Минэкономразвития в центре Москвы купило «Межрегионразвитие»

РИА Новости07:54

Мэрия Москвы купит бывшее здание Минэка на Триумфальной площади

РБК07:45

Здания Минэкономразвития в центре Москвы проданы на торгах за 3,37 млрд рублей

Интерфакс08:18

Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

Ведомости07:35

Александру Ракшину не удалось купить бывшее здание Минэкономразвития в Москве

АМИТЕЛ09:12
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Закон об амнистии в Донбассе принят парламентом Украины прошлого созыва и в нарушение конституции не был передан на подпись экс-президенту Петру Порошенко, он «лежит где-то в столе».
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В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
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Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
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Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP.
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"Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить украинских специалистов провести проверку на газоизмерительной станции "Суджа".
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В ответ, США, осуществляя политические и военные провокации, мешает стабильности мира.
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Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае

Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
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Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
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«Вашингтон» уступил «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова

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Сотрудники таможни в пункте пропуска через границу Покровка (РФ)-Жаохэ (КНР) в Хабаровском крае обнаружили под одеждой у туристки почти килограмм ртути, которую она везла в Китай, сообщает во вторник Хабаровская таможня.
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