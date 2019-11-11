ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стало победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из протокола торгов.

с чего всё началось

Минэкономразвития освободило здания у станции метро «Маяковская» в 2019 г. Ведомство вместе с Минпромторгом и Минкомсвязи переехало в многофункциональный комплекс «IQ-квартал» в «Москва-сити». Дом.РФ по поручению правительства в 2017 г. выкупил там 74 655 кв. м за 24,9 млрд руб.

Происшествия Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.

Наука Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.

Технологии WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей Американские СМИ со ссылкой на инсайдеров и документы сообщают, что компания Google и система медобслуживания Ascension ведут совместный секретный проект по сбору и анализу медицинских данных миллионов американцев.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Шоу-бизнес Разин: состояние здоровья Заворотнюк улучшилось Музыкальный продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.

Общество Есть риск совершить немало ошибок. Гороскоп с 11 по 17 ноября Вторник, 12 ноября Сегодня есть риск совершить немало ошибок – звезды гороскопа склоняют к активным, но не слишком обоснованным действиям.

Армия и оружие Украинские моряки испытали возле Одессы списанные США катера Около года назад в США сообщили о передаче Украине двух патрульных катеров, которые были списаны американцами.

Происшествия Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске "По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.

Общество Эксперты назвали лучшее сгущенное молоко По результатам экспертизы сгущенное молоко "Главпродукт" и "Глубокое" добавлены в черный список "Росконтроля", так как не соответствуют заявленному наименованию.

Политика Швейцарские СМИ сообщили о «подарке» Макрона российским властям Президент Франции Эммануэль Макрон сделал российским властям подарок, заявив о "смерти мозга" НАТО, пишет швейцарская газета NZZ.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова показала фото в нижнем белье Российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова на своей странице в Instagram рассказала, чем любит себя баловать, выложив фото в нижнем белье за чашкой кофе.

Футбол Аршавин: «Не согласен с Тедеско по Бакаеву и Зобнину» Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Спартака» под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско, а также оценил перевод Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина на новые позиции.

Политика Путин сделал прививку от гриппа и предложил последовать его примеру Президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа и предложил членам правительства и своей администрации последовать его примеру.

Футбол Полузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Наука Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.

Авто В России стартовали продажи обновленного Lexus GX 460 Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.

Хоккей Сборной России Кубок Карьяла не удался Могу отметить, что есть ребята, которые провели турнир ровно, они достойны приглашения и внимания в дальнейшем: защитник Игорь Ожиганов, Дамир Шарипзянов, в атаке Никита Сошников хорошо сыграл, Дамир Жафяров, Антон Слепышев — они смотрелись, старались, не соглашались со счётом на табло.

Общество Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.

Хоккей Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».

Футбол Черчесов рассказал, что может помочь сборной России в игре с Бельгией Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к игре с Бельгией в рамках отборочного раунда Евро-2020.

Происшествия В Тюмени полиция задержала известного блогера В понедельник, 11 ноября, тюменского блогера Алексея Кунгурова полиция задержала прямо во время прогулки с дочкой.

Происшествия На автостоянке в Подмосковье сгорели более 10 машин Пожар произошел на автостоянке в Раменском районе Подмосковья, огнем повреждено более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Гаджеты Первая в мире платформа на Cortex-A77. Раскрыты характеристики Snapdragon 865 По данным инсайдера, CPU платформы представлен одним высокопроизводительным ядром Cortex-A77 частотой 2,84 ГГц, тремя ядрами Cortex-A77 частотой 2,42 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц.