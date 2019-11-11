Экономика

ВедомостиВедомостиМэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

Минэкономразвития освободило здания у станции метро «Маяковская» в 2019 г. Ведомство вместе с Минпромторгом и Минкомсвязи переехало в многофункциональный комплекс «IQ-квартал» в «Москва-сити». Дом.РФ по поручению правительства в 2017 г. выкупил там 74 655 кв. м за 24,9 млрд руб.
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с чего всё началось

Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стало победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из протокола торгов.
Ведомостивчера в 07:35

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Бывшие здания Минэкономразвития купит Мэрия Москвы

Моя Москва.онлайнвчера в 10:30

Александру Ракшину не удалось купить бывшее здание Минэкономразвития в Москве

АМИТЕЛвчера в 09:12

Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

Ведомостивчера в 07:35

Мэрия Москвы купит бывшее здание Минэка на Триумфальной площади

РБКвчера в 07:45

Здания Минэкономразвития в центре Москвы проданы на торгах за 3,37 млрд рублей

Интерфаксвчера в 08:18

Здание Минэкономразвития в центре Москвы купило «Межрегионразвитие»

РИА Новостивчера в 07:54

На покупку комплекса бывших зданий Минэкономразвития в центре Москвы претендуют шесть компаний

Финмаркет09 ноября в 07:51
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 00:25, Вашингтон
Происшествия

Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае

Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика

Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику

Известия вчера в 21:55
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова

Несмотря на голы Евгения Кузнецова, "столичные" уступили в серии буллитов.
Российская газета вчера в 23:05
Политика

Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков

Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 07:00
Наука

Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку

Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета 10 ноября в 04:42
Технологии

WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей

Американские СМИ со ссылкой на инсайдеров и документы сообщают, что компания Google и система медобслуживания Ascension ведут совместный секретный проект по сбору и анализу медицинских данных миллионов американцев.
News.ru вчера в 18:09
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Разин: состояние здоровья Заворотнюк улучшилось

Музыкальный продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
Телеканал 360° 09 ноября в 20:17
Общество

Есть риск совершить немало ошибок. Гороскоп с 11 по 17 ноября

Вторник, 12 ноября Сегодня есть риск совершить немало ошибок – звезды гороскопа склоняют к активным, но не слишком обоснованным действиям.
Катунь 24 вчера в 01:30
Армия и оружие

Украинские моряки испытали возле Одессы списанные США катера

Около года назад в США сообщили о передаче Украине двух патрульных катеров, которые были списаны американцами.
Discover24 10 ноября в 03:28
Происшествия

Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске

"По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 23:23
Общество

Эксперты назвали лучшее сгущенное молоко

По результатам экспертизы сгущенное молоко "Главпродукт" и "Глубокое" добавлены в черный список "Росконтроля", так как не соответствуют заявленному наименованию.
Газета.Ru вчера в 01:22
Здоровье

В Барнауле появится центр «хирургии одного дня»

Алтайская правда вчера в 07:00
Политика

Швейцарские СМИ сообщили о «подарке» Макрона российским властям

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал российским властям подарок, заявив о "смерти мозга" НАТО, пишет швейцарская газета NZZ.
РИА Новости вчера в 19:58
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала фото в нижнем белье

Российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова на своей странице в Instagram рассказала, чем любит себя баловать, выложив фото в нижнем белье за чашкой кофе.
Московский Комсомолец вчера в 05:54
Футбол

Аршавин: «Не согласен с Тедеско по Бакаеву и Зобнину»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Спартака» под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско, а также оценил перевод Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина на новые позиции.
Sport24.ru вчера в 12:39
Происшествия

В Петербурге произошел взрыв на территории завода «Балтика»

Ведомости вчера в 10:41
Политика

Путин сделал прививку от гриппа и предложил последовать его примеру

Президент России Владимир Путин сделал прививку от гриппа и предложил членам правительства и своей администрации последовать его примеру.
РБК вчера в 04:34
Футбол

Полузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ

Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:25
Кино

«Семейка Аддамс» вновь возглавила российский прокат на выходных

Газета.Ru 10 ноября в 22:47
Наука

Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью

Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.
Профиль 10 ноября в 11:56
Авто

В России стартовали продажи обновленного Lexus GX 460

Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 14:50
Хоккей

Сборной России Кубок Карьяла не удался

Могу отметить, что есть ребята, которые провели турнир ровно, они достойны приглашения и внимания в дальнейшем: защитник Игорь Ожиганов, Дамир Шарипзянов, в атаке Никита Сошников хорошо сыграл, Дамир Жафяров, Антон Слепышев — они смотрелись, старались, не соглашались со счётом на табло.
News.ru вчера в 05:07
Общество

Дмитрий Медведев прилетел в Новосибирск

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.
REGNUM вчера в 23:14
Хоккей

Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала

Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 15:12
Футбол

Черчесов рассказал, что может помочь сборной России в игре с Бельгией

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к игре с Бельгией в рамках отборочного раунда Евро-2020.
ProstoProSport вчера в 06:29
Происшествия

В Тюмени полиция задержала известного блогера

В понедельник, 11 ноября, тюменского блогера Алексея Кунгурова полиция задержала прямо во время прогулки с дочкой.
Вестник вчера в 20:35
Происшествия

На автостоянке в Подмосковье сгорели более 10 машин

Пожар произошел на автостоянке в Раменском районе Подмосковья, огнем повреждено более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС вчера в 22:05
Гаджеты

Первая в мире платформа на Cortex-A77. Раскрыты характеристики Snapdragon 865

По данным инсайдера, CPU платформы представлен одним высокопроизводительным ядром Cortex-A77 частотой 2,84 ГГц, тремя ядрами Cortex-A77 частотой 2,42 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц.
iXBT.com вчера в 23:13
Футбол

Евсеев объяснил свое высказывание об игре в футбол и забивании голов

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал свои слова после матча 16-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:0).
Спорт-Экспресс вчера в 16:32
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