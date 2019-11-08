Экономика
ВедомостиМэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития
Минэкономразвития освободило здания у станции метро «Маяковская» в 2019 г. Ведомство вместе с Минпромторгом и Минкомсвязи переехало в многофункциональный комплекс «IQ-квартал» в «Москва-сити». Дом.РФ по поручению правительства в 2017 г. выкупил там 74 655 кв. м за 24,9 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стало победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из протокола торгов.Ведомости07:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:17, Ашберн
Политика
Закупавшего бракованные бронежилеты генерала арестовали в Киеве
По версии следствия, 20 тысяч бракованных бронежилетов были куплены умышленно.
News.ru 11:16
Общество
Врачам скорой помощи в Магнитогорске повысят зарплату
Сотрудникам скорой помощи в Магнитогорске, которые написали открытое письмо властям и пожаловались на тяжелые условия работы, повысят надбавку за работу в ночную смену.
Znak.com 03:27
Футбол
КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес арбитров
Спорт-Экспресс вчера в 13:16
Энергетика
«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 12:11
Происшествия
В аварии на проспекте Победы в Пензе пострадали две женщины
В аварии, произошедшей днем 11 ноября в Пензе, пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном УГИБДД России.
Пенза-Обзор 08:42
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
Футбол
«Спартак» отказался от покупки Соболева
Как сообщается, руководство «красно-белых», которое ранее рассматривало возможность такого трансфера, отказалось от идеи покупки форварда.
Metaratings 10:25
Гаджеты
Завтра ожидается крупное обновление Windows 10
Завтра, 12 ноября, компания Microsoft может выпустить крупное обновление операционной системы Windows 10.
Игромания.ру 11:47
Общество
В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом
Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.
Sputnik Кыргызстан вчера в 22:56
Теннис
Итоговый турнир АТР. Медведев проиграл Циципасу
В группе Андрей Агасси, где стартовали Медведев и Циципас, выступают также первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и русский немец Александр Зверев.
Вести.Ru 11:35
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:50
Происшествия
СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве аспирантки доцента Соколова
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) увольняет доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко.
Известия 10:19
Экономика
В Башкирии рассказали о выделении средств на поддержку нацпроектов
Федеральная поддержка национальных проектов и программ в Башкирии в текущем году превысит 68 млрд рублей.
REGNUM 05:41
Политика
ГБР расследует роль Порошенко в Керченской провокации
Государственное бюро расследований Украины занимается расследованием обстоятельств Керченской провокации, а именно умышленно ли руководство страны отправило моряков в пролив.
Новостной фронт 10:07
Политика
Лукашенко стал любимым иностранным лидером украинцев
Президент Белорусси Александр Лукашенко стал самым любимым иностранным лидером, которому симпатизируют украинцы.
Газета.Ru 11:55
Интернет
YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты
Сервис видеохостинга YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты после вступления в силу новых условий использования во вторник, 10 декабря.
UfaTime.ru 09:42
Армия и оружие
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране
Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
News.ru вчера в 06:19
Шоу-бизнес
Навка показала фото со счастливой Заворотнюк
Навка приняла решение все средства от продажи билетов на мюзикл «Аленький цветочек» передать Петру, а также благотворительным организациям, которые помогают больным.
Телепрограмма вчера в 22:04
Футбол
Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью»
Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.
Спорт-Экспресс 11:00
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку
Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.
Kleo.ru 06:35
Футбол
«Барселона» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
Матч "Реала" и "Валенсии" состоится 8 января, "Барселона" и "Атлетико" встретятся 9 января. Финал турнира пройдет 12 января.
РИА Новости 11:02
Космос
Ракета Falcon с 60 спутниками стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала скосмодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.
REGNUM 10:29
Общество
Гидрометцентр рассказал, когда в Россию придет климатическая зима
«Совершенно секретно»: Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что климатическая зима в Россию придет в середине декабря, до этого времени будет теплая погода.
Совершенно секретно 03:12
Футбол
Черчесов: Теперь дети во дворе кричат, что они — Головин и Дзюба
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поведал, как выступление национальной команды на ЧМ-2018 повлиял на юных спортсменов.
Нева Спорт 08:59