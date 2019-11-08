Экономика

ВедомостиВедомостиМэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

Минэкономразвития освободило здания у станции метро «Маяковская» в 2019 г. Ведомство вместе с Минпромторгом и Минкомсвязи переехало в многофункциональный комплекс «IQ-квартал» в «Москва-сити». Дом.РФ по поручению правительства в 2017 г. выкупил там 74 655 кв. м за 24,9 млрд руб.
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с чего всё началось

Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стало победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из протокола торгов.
Ведомости07:35

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Назван покупатель бывших зданий Минэкономразвития

REGNUM10:30

Структура столичной мэрии выкупила бывшие здания Минэкономразвития в центре Москвы

ТАСС08:27

Здания Минэкономразвития в центре Москвы проданы на торгах за 3,37 млрд рублей

Интерфакс08:18

Здание Минэкономразвития в центре Москвы купило «Межрегионразвитие»

РИА Новости07:54

Мэрия Москвы купит бывшее здание Минэка на Триумфальной площади

РБК07:45

Мэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития

Ведомости07:35

Комплекс зданий Минэкономразвития продали за 3,37 млрд рублей

News.ru08:25
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