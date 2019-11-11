Экономика
ВедомостиМэрия Москвы купит бывшие здания Минэкономразвития
Минэкономразвития освободило здания у станции метро «Маяковская» в 2019 г. Ведомство вместе с Минпромторгом и Минкомсвязи переехало в многофункциональный комплекс «IQ-квартал» в «Москва-сити». Дом.РФ по поручению правительства в 2017 г. выкупил там 74 655 кв. м за 24,9 млрд руб.
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с чего всё началось
ООО «Межрегионразвитие» (принадлежит департаменту имущества Москвы) стало победителем аукциона по продаже пяти зданий Минэкономразвития общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, следует из протокола торгов.Ведомостивчера в 07:35
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На покупку комплекса бывших зданий Минэкономразвития в центре Москвы претендуют шесть компаний
Финмаркет09 ноября в 07:51
Здания Минэкономразвития в центре Москвы проданы на торгах за 3,37 млрд рублей
Интерфаксвчера в 08:18
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Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
КС рассмотрел жалобы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его родных и знакомых Его родственники считают, что у них незаконно конфисковали имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, поскольку они не относятся к категориям лиц, обязанных подтверждать законность получения потраченных на это средств.
Lenta.ru 00:29
Общество
Навальный нашел у прокурора Москвы недвижимость в Испании и Черногории
Медиазона вчера в 04:58
Происшествия
В Тюмени от менингита умер курсант военного училища
Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингококковой инфекции.
BFM.ru 03:15
Авто
Lexus назвал дату премьеры своего первого электрокара
Японская компания Lexus, выпускающая автомобили класса «премиум», озвучила дату дебюта своего первого серийного электромобиля.
Автоновости дня вчера в 02:24
Спорт
ВАДА предсказало решение о несоответствии РУСАДА кодексу
После доклада экспертов ВАДА озвучит рекомендации. Вероятно, «российским властям будет заявлено о несоответствии».
Взгляд.ру вчера в 19:58
Политика
ЕК предложила провести трехстороннюю встречу по газу 19 ноября
Девятнадцатое ноября рассматривается как возможная дата встречи новой трехсторонней министерской встречи России, Украины и Евросоюза по газу.
REGNUM 03:39
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
Происшествия
Материалы дела, по которому обвинялся Иван Голунов, засекретили
Следственный комитет России засекретил уголовное дело о наркотиках, по которому обвиняемым проходил журналист Иван Голунов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:18
Происшествия
Защита обжаловала арест водителя, сбившего женщину с коляской
Днем 4 ноября на въезде в Пионерский насмерть сбили женщину, ее двухлетний ребенок, лежавший в коляске, выжил.
Новый Калининград.Ru вчера в 08:14
Общество
Медведев считает, что будущее за персонализированной медициной
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев полагает, что будущее за персонализированной медициной, когда лекарства производятся под нужны конкретного человека.
РИА Новости 03:37
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев сделал предложение возлюбленной
Говорят, после полтора года романа, Шепелев решился сделать возлюбленной предложение руки и сердца.
StarHit.ru 03:00
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Армия и оружие
«Полуразведение» или козацко-американская хитрость
Национальная гвардия Украины обладает тем же самым вооружением, что и ВСУ, только численность его засекречена.
Комсомольская правда вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске
Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.
News.ru 10 ноября в 19:02
Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM 03:49
Политика
Президент Боливии Моралес ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
Коммерсантъ 10 ноября в 16:29
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Шоу-бизнес
Супруга Алека Болдуина потеряла ребенка
Жена американского актера Алека Болдуина Хилария на своей странице в Instagram призналась, что потеряла ребенка.
Телеканал 360° 03:48
Армия и оружие
ВГТРК опровергла информацию об обстреле своих журналистов в ДНР
Напомним, что недавно в Народной милиции ДНР заявили о том, что съемочная группа телеканала «Россия 24» подверглась обстрелу в поселке Ясное, а связь с ними установить не удается.
ГЛАС.RU вчера в 10:05
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Авто
В Китае представлен уникальный двухцветный Aurus
Актуальные Новости 00:09
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Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Театры
Прима-балерина театра им. Джалиля покидает Казань
Выпускница Красноярского хореографического колледжа Андреева была принята в балетную труппу ТАГТОиБ им. Джалиля в сентябре 2010 года.
БИЗНЕС Online 01:08
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Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам тюрьмы
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Общество
В Совфеде предлагают, как лучше применять штрафы к родителям
Административный штраф или арест могут грозить родителю, который не разрешает детям видеться с близкими родственниками или отказывается выполнять решение суда о передаче ребёнка другому родителю.
Красная весна вчера в 21:50
Происшествия
Актер Огурцов стал фигурантом дела в отношении экс-начальника ЦСКА
Актер Алексей Огурцов допрошен следствием в статусе подозреваемого в рамках уголовного дела в отношении бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по обвинению в получении взяток на 23,5 млн рублей.
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Космос
Ровер NASA сфотографировал бесплодные скалы Марса
Единственный рабочий ровер NASA на Марсе продолжает путешествие через кратер Гейл, который когда-то имел воду.
Дни24 10 ноября в 01:47
Происшествия
СК проверит данные о действиях доцента СПбГУ против другой студентки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу проверить данные СМИ о возможных противоправных действиях доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении другой студентки.
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