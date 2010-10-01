Мэрия Москвы начала выдавать пропуска журналистам, адвокатам и чиновникам; это противоречит указу Собянина Мэрия Москвы открыла на своем сайте раздел для получения пропусков на передвижение по городу "для служащих".

Мэрия Москвы начала выдавать пропуска журналистам, адвокатам и чиновникам; это противоречит указу Собянина

Фигурное катание Медведева отреагировала на перенос своего шоу в Японии Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала перенос шоу Prism on Ice, где она должна была выступить в образе Сейлор Мун, на 2021 год. 6

Происшествия В украинском селе чуть не сожгли дом санитарки из-за коронавируса Бутылку с горючей смесью бросили во двор санитарке больницы № 5 Киева, проживающей в селе Черногородка Макаровского района Киевской области Украины, кто-то из односельчан, угрожая сжечь из-за опасности заразиться коронавирусом, заявила санитарка Елена Мищенко 18 апреля, сообщает Страна.UA.

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