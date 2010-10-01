Общество

МедиазонаМедиазонаМэрия Москвы начала выдавать пропуска журналистам, адвокатам и чиновникам; это противоречит указу Собянина

2 фото
Мэрия Москвы начала выдавать пропуска журналистам, адвокатам и чиновникам; это противоречит указу Собянина Мэрия Москвы открыла на своем сайте раздел для получения пропусков на передвижение по городу "для служащих".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мэрия Москвы начала выдавать пропуска журналистам, адвокатам и чиновникам; это противоречит указу Собянина

Медиазона17 апреля в 04:03

В Москве ввели цифровые пропуска. Как ими пользоваться?

Православие и Мир15 апреля в 19:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
3,3K
Футбол

Игроки «Челси» согласились урезать зарплаты на 10%, Лэмпард – на 25%

Ранее сообщалось, что на подобные меры согласились пойти игроки «Арсенала».
Sports.ru 15:08
2
Общество

Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях

РБК вчера в 15:08
1,4K
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
1,5K
Фигурное катание

Медведева отреагировала на перенос своего шоу в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала перенос шоу Prism on Ice, где она должна была выступить в образе Сейлор Мун, на 2021 год.
Чемпионат 16 апреля в 02:56
6
Происшествия

В украинском селе чуть не сожгли дом санитарки из-за коронавируса

Бутылку с горючей смесью бросили во двор санитарке больницы № 5 Киева, проживающей в селе Черногородка Макаровского района Киевской области Украины, кто-то из односельчан, угрожая сжечь из-за опасности заразиться коронавирусом, заявила санитарка Елена Мищенко 18 апреля, сообщает Страна.UA.
ИА Красная Весна вчера в 16:10
Общество

В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку

Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
34
Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
641
Общество

В США число жертв коронавируса превысило 40 тысяч человек

Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч, сообщил Университет Джона Хопкинса, который ведет собственный подсчет на основе федеральной и местной статистики.
РИА Новости 16:07
Общество

Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков

Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 15:39
30
Общество

Торговлю одеждой и обувью внесли в перечень пострадавших отраслей

Напомним, что включение розничной торговли товарами легкой промышленности в перечень наиболее пострадавших отраслей было одним из требований представителей индустрии, обратившихся с открытым письмом к Владимиру Путину, Михаилу Мишустину, профильным министерствам и главам регионов.
PROfashion.ru 15:16
276
Космос

В Роскосмосе ожидают убытки, если пуски спутников OneWeb не состоятся

Отсутствие пусков спутников британской компании OneWeb нанесет определенные убытки Роскосмосу, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин 19 апреля в эфире радиостанции «Комсомольская правда» «Если пусков не будет, мы, так или иначе, будем нести определенные убытки, ведь часть ракет под эту программу уже на космодромах», — пояснил Рогозин.
ИА Красная Весна 14:21
Кино

Сарик Андреасян экранизирует «Евгения Онегина»

Режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Защитники», начал работу над экранизацией романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Inc-news.ru 10:42
6
Общество

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
1,9K
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти

Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 17 апреля в 13:40
157
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва 09:05
16
Армия и оружие

Минобороны РФ перебросило в Кишинев медицинский груз из Китая

Вести.Ru 15:55
Кино

Назван новый лидер команды Мстителей в фильмах Marvel

Следующим лидером новой команды Мстителей в экранизациях комиксов Marvel станет Капитан Марвел.
Kinonews.ru вчера в 16:57
33
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
318
Шоу-бизнес

Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения

Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
98
Политика

Президент Чехии примет участие в торжествах по случаю 75-летия Победы

В перенесенных торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне в Москве примет участие президент Чехии Милош Земан, 19 апреля он сообщил об этом в интервью пражской радиостанции Частота-1.
ИА Красная Весна 15:55
Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
1,8K
Здоровье

Врач назвал важное правило в лечении тяжелой формы коронавируса

Для лечения людей, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме, традиционно применяется аппарат ИВЛ.
ToDay News Ufa 13:24
3
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
697
Авто

Составлен рейтинг автомобилей для экстремального вождения

Автоэксперты назвали лучшие автомобили для экстремальной езды.
Политическая Экспертиза 10:43
5
Происшествия

Еще двое детей заразились коронавирусом в Новосибирской области

Согласно информации оперштаба на 09:00, воскресенья, 19 апреля на территории Новосибирской области за сутки подтверждена коронавирусная инфекция еще у 22 человек.
Kursk.com 03:40
91
Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
454
Игры

Сиквел ATOM RPG выйдет в ранний доступ уже 11 мая

Разработчики ATOM RPG неожиданно объявили, что независимое расширение «Трудоград» выйдет в ранний доступ уже 11 мая.
Игромания.ру 06:15
2
Футбол

Игроки «Краснодара» устроили вечеринку с кальяном и алкоголем

Два бразильский игрока «Краснодара» Вандерсон и Кайо в ночь с 17 на 18 апреля устроили вечеринку в ходе которой употребляли алкоголь, курили кальян и вдыхали неизвестный газ из воздушных шариков.
Свободная Пресса 10:30
7
Здоровье

Смольный разрешил петербуржцам с коронавирусом лечиться дома

Пациенты, у которых коронавирус проходит в лёгкой форме, смогут проходить лечение дома.
Фонтанка.Ру 13:29
77
Как работают Яндекс.Новости?
Главное