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РБКРБКМосквичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу

Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
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Москвичам напомнили правила оформления пропуска для поездки на дачу

РИА Новости11:12

Столичные власти разъяснили порядок получения пропуска для поездки на дачу на майские праздники

Говорит Москва08:02

Москвичам разъяснили, что нужно сделать для поездки на дачу в майские праздники

Москва 2410:03

Для поездки на дачу на майские праздники москвичам потребуются пропуска

Интерфакс09:41

Москвичам рассказали, как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу

Вечерняя Москва09:38

Как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:54

Как уехать из Москвы на майские праздники. Инструкция для дачников

РБК11:51
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На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

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Общество

В Подмосковье введут обязательное ношение масок при выходе из дома

В Подмосковье власти готовятся ввести обязательное ношение масок при выходе из дома. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает РИА Новости.
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Лавров заявил об отсутствии прогресса в украинском урегулировании

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Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
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Саратовский министр ушла в отставку после скандала с закупкой масок

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Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

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Российская газета 04:35
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Обязательный масочный режим вводится на Кубани

Обязательный масочный режим вводится в Краснодарском крае.
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Происшествия

В Калининграде рассказали о двух новых смертях на фоне COVID-19

REGNUM 11:03
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Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник 03:42
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Шоу-бизнес

В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной

В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
Lenta.ru 08:24
Общество

Назван максимальный срок закрытия границ России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал максимальный срок, в течение которого в условиях пандемии коронавируса можно держать закрытыми границы России.
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На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
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Политика

Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
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Общество

В Ростовской области введут обязательный масочный режим

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
REGNUM 10:30
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Наука

Биосовместимую пленку превратили в семейство электронных приборов

Ученые смогли получить биосовместимый мягкий композит, из одного которого можно изготовить разные электронные элементы от резистора до транзистора.
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Здоровье

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

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Общество

ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн

ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
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Здоровье

С больными коронавирусом могут происходить уникальные ситуации

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Общество

Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
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Эпидемия коронавируса нанесла ущерб не только рядовым гражданам, но и российским звездам, потерявшим свои доходы в условиях самоизоляции.
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В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

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Здоровье

В Петербурге коронавирусом заразились более 250 медиков

В Петербурге от COVID-19 лечатся более 250 медработников.
Росбалт 10:52
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Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву

Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
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Происшествия

В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками

Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.
РИА Новости 10:53
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Рада призвала усилить международное давление на Россию

Верховная рада приняла постановление об обращении к парламентам иностранных государств и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Россию, передаёт УНИАН.
RT на русском 08:50
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Общество

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
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Экономика

Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде

Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
Время Бухгалтера 08:26
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
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