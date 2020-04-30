Коронавирус
РБКМосквичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу
Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Читать в источнике
Оценить231
Подробнее о событии
Показать все источники
Как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:54
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:00, Ашберн
Общество
В Подмосковье введут обязательное ношение масок при выходе из дома
В Подмосковье власти готовятся ввести обязательное ношение масок при выходе из дома. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 09:45
Шоу-бизнес
Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление
56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
Российская газета 08:24
Политика
Лавров заявил об отсутствии прогресса в украинском урегулировании
«Что касается остальных пунктов, мы напомнили, что ключевым является вопрос о предоставлении особого статуса Донбасса», — заявил Лавров.
РБК 10:56
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Общество
Обязательный масочный режим вводится на Кубани
Обязательный масочный режим вводится в Краснодарском крае.
ЮГ Times 07:15
Шоу-бизнес
В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной
В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
Lenta.ru 08:24
Общество
Назван максимальный срок закрытия границ России
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал максимальный срок, в течение которого в условиях пандемии коронавируса можно держать закрытыми границы России.
РИА Новости 11:05
Шоу-бизнес
Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске
На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
Общество
В Ростовской области введут обязательный масочный режим
Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
REGNUM 10:30
Наука
Биосовместимую пленку превратили в семейство электронных приборов
Ученые смогли получить биосовместимый мягкий композит, из одного которого можно изготовить разные электронные элементы от резистора до транзистора.
N+1 07:49
Здоровье
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила, почему в стране низкая смертность из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:18
Общество
ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн
ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
Здоровье
С больными коронавирусом могут происходить уникальные ситуации
Инфицированные коронавирусом могут чувствовать себя вполне нормально, но в это же время их организм может подвергаться уникальным нагрузкам.
MedikForum.ru вчера в 18:39
Общество
Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
Шоу-бизнес
Подсчитаны потери российских звезд из-за коронавируса
Эпидемия коронавируса нанесла ущерб не только рядовым гражданам, но и российским звездам, потерявшим свои доходы в условиях самоизоляции.
ФАН 11:11
Общество
В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом
У мужчины была онкология, он получал паллиативную помощь в больнице имени Даши Севастопольской, но тем не менее статистика засчитает этот случай как смерть от коронавируса, сказал Михаил Развожаев.
Вести.Севастополь 09:45
Здоровье
В Петербурге коронавирусом заразились более 250 медиков
В Петербурге от COVID-19 лечатся более 250 медработников.
Росбалт 10:52
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
Происшествия
В Подмосковье ограбили склад с медицинскими масками
Полиция ведет проверку по факту ограбления склада с медицинскими масками в Подмосковье, всего украдено 600 коробок с масками и электронными градусниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.
РИА Новости 10:53
Политика
Рада призвала усилить международное давление на Россию
Верховная рада приняла постановление об обращении к парламентам иностранных государств и ассамблеям международных организаций с призывом усилить давление на Россию, передаёт УНИАН.
RT на русском 08:50
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Экономика
Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде
Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
Время Бухгалтера 08:26
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37