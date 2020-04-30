Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу

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