Если дача находится за пределами Москвы и Подмосковья, то наряду с московским цифровым пропуском вам может понадобиться пропуск для поездки по региону, в котором она находится.

с чего всё началось

Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу. Заявку на получение пропуска нужно подать как минимум за пять часов до выезда. Оформить пропуск можно на сайте столичной мэрии – mos.ru.

Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

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