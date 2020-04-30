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Вести.RuВести.RuМэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу. Заявку на получение пропуска нужно подать как минимум за пять часов до выезда. Оформить пропуск можно на сайте столичной мэрии – mos.ru.
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Как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу

Если дача находится за пределами Москвы и Подмосковья, то наряду с московским цифровым пропуском вам может понадобиться пропуск для поездки по региону, в котором она находится.
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