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Вести.RuМэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу. Заявку на получение пропуска нужно подать как минимум за пять часов до выезда. Оформить пропуск можно на сайте столичной мэрии – mos.ru.
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с чего всё началось
Если дача находится за пределами Москвы и Подмосковья, то наряду с московским цифровым пропуском вам может понадобиться пропуск для поездки по региону, в котором она находится.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:54
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Как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:54
Путеводитель дачника на майские праздники: от пропусков до работающих парикмахерских
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:28, Ашберн
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