Общество

РБКРБКМэрия Москвы объяснила аннулирование рабочих пропусков с верным ИНН

Недействительными будут признаны даже при верно указанном ИНН пропуска, полученные сотрудниками организации, руководство которой не представило властям Москвы информацию о численности персонала или занизившее ее.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Москвичам рассказали, как проверяются цифровые пропуска

РИАМО13:58

Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании пропусков

Lenta.ru13:16

Не прошедшие проверку QR-пропуска жителей столичного региона анулируют

News.ru12:50

В Москве аннулируют не прошедшие проверки пропуска

РИА Новости12:59

Оформленные на одно лицо лишние пропуска для поездок по Москве будут аннулированы

ТАСС12:54

Мэрия Москвы объяснила аннулирование рабочих пропусков с верным ИНН

РБК13:09

Оперштаб объяснил, почему москвичам могут аннулировать цифровые пропуска

Вечерняя Москва12:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
1,4K
Политика

Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне

После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
43
Транспорт

В Москве около 800 тысяч автомобилистов ездят без пропусков

Газета.Ru 11:01
20
Общество

Мэр Геленджика обматерил помощницу в прямом эфире

Мэр Геленджика Алексей Богодистов 21 апреля провел в инстаграм-аккаунте прямой эфир, в ходе которого отвечал на вопросы жителей города, связанные с актуальными проблемами, волнующими людей в период распространения эпидемии коронавируса.
Югополис 10:38
67
Общество

Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Российская газета 13:45
302
Общество

Покупатели в Краснодаре нашли в куличе презерватив

Взгляд.ру 11:32
7
Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
2,1K
Кино

Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев

Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20
24
Общество

Глава Подмосковья оценил соблюдение режима самоизоляции в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что, согласно статистике, абсолютное большинство жителей Подмосковья соблюдают режим самоизоляции.
RT на русском 14:08
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель.
Ведомости 02:49
153
Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

В 2013 году Агейкина назначили настоятелем столичного Богоявленского Елоховского кафедрального собора, с 2017-го он также был заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.
РИА Новости 09:15
334
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения

21 апреля Елизавета II, королева Великобритании, отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ее раньше всех.
Телеканал 360° 08:16
1
Армия и оружие

SANA: сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля

Средства сирийской противовоздушной обороны перехватили несколько израильских ракет над древним городом Пальмира в провинции Хомс в понедельник, сообщило Сирийское государственное информационное агентство (SANA).
Коммерсантъ вчера в 20:50
210
Экономика

Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики

Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
2
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
7K
Энергетика

«Лукойл» назвал фактор спасения российской нефти

Стоимость российской нефти Urals не выйдет в область минусовых значений, как это произошло с американской нефтью марки WTI, благодаря достигнутым соглашениям в рамках ОПЕК+, выразил мнение вице-президент "Лукойла" Леонид Федун.
Вестник Кавказа 12:26
Энергетика

Медведев: пора продавать нефть по принципу take or pay

Москва, 21 апреля 2020, 00:12 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что уход мировых цен на нефть в отрицательные значения — это картельный сговор.
REGNUM вчера в 17:12
774
Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
144
Общество

В Подмосковье могут продлить режим самоизоляции на майские праздники

Режим ограничений в Московской области продлят, считает губернатор Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:51
5
Экономика

Минпромторг составил список системообразующих предприятий

Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
183
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
4,2K
Общество

«Новая газета» опубликовала новые кадры жестокого убийства человека в Сирии и озвучила имя одного из бойцов ЧВК «Вагнера»

Snob.ru 10:11
281
Общество

В Госдуме узаконят права соседей по даче

В Государственной думе РФ узаконят права соседей по даче.
Evo-rus.com 08:54
2,3K
Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

Газета.Ru 07:05
1,8K
Здоровье

Врач назвал главное отличие коронавируса от обычной простуды

Доктор медицинских наук Александр Аверьянов на Youtube канале журналиста Максима Шевченко рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды.
Газета.Ru 13:32
311
Общество

Максимальные выплаты по безработице смогут получить 3,2 млн россиян

В правительстве отметили, что пособия по безработице будут увеличены до одного МРОТа (12 130 рублей) в апреле, мае и июне 2020 года тем, кто был уволен и встал на учет в службу занятости после 1 марта.
Известия 11:36
83
Общество

В Италии число излечившихся от коронавируса за сутки побило рекорд

Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 2723 жителя Италии, это рекордный показатель с начала эпидемии, следует из сводки службы гражданской обороны Италии.
РИА Новости 12:21
3
Единоборства

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru вчера в 15:30
Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 07:50
470
Как работают Яндекс.Новости?
Главное