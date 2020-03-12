Политика

ИнтерфаксИнтерфаксМэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь Светова Александр Гуд. По его словам, движение обжалует отказ в суде.
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Оппозиция подала еще одно уведомление о проведении митинга против обнуления сроков Путина

Znak.comвчера в 12:52

Активисты заявили об отказе Москвы разрешить митинг о сроках президента

РБКвчера в 11:55

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Интерфаксвчера в 11:18

Представители оппозиции подали в мэрию еще одно уведомление о митинге против обнуления президентских сроков Путина

Эхо Москвывчера в 13:32

Мэрия Москвы из-за коронавируса отказала в митингах против обнуления сроков Путина

Коммерсантъвчера в 11:15

Мэрия Москвы не согласовала митинг против обнуления сроков Путина

Дождьвчера в 11:07

Власти Москвы не согласовали митинги против поправок в Конституцию на проспекте Сахарова

Новая газетавчера в 10:51
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Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС вчера в 16:09
Экономика

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:15
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 11 марта в 03:50
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Здоровье

В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

По данным госкомитета, за прошедшие сутки в Китае зарегистрировано только восемь новых случаев заболевания.
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Конституцию РФ

11 марта депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Конституцию РФ. За выступили 383 депутата, а 43 воздержались.
Peterburg2.ru 11 марта в 04:21
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС 11 марта в 22:33
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета вчера в 09:43
Политика

Путин назвал Ходорковского «жуликом»

"Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Городовой вчера в 03:46
Экономика

Упрощен порядок списания ипотеки для многодетных семей

Газета.Ru 11 марта в 15:24
Спорт

World Athletics оштрафовала ВФЛА на $10 млн

REGNUM вчера в 12:07
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Европой из-за коронавируса

С 13 марта Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией.
НТВ 11 марта в 13:10
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс вчера в 16:28
Авто

Вопрос, который разъярил опытных: какое в реальности давление в автомобильной шине

Давление указывается для холодной шины, то есть через несколько часов после остановки автомобиля — в движении колесо нагревается, и давление немного растёт.
74.ru вчера в 21:40
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Кино

Рекорд по просмотрам установил сериал «Чужак» на HBO

По общему числу зрителей «Чужак» обошел сериал «Хранители» (7 миллионов человек за такой же период времени) и 3-й сезон антологии «Настоящий детектив» (8 миллионов человек).
Live24 вчера в 00:10
Происшествия

Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии

По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, больной коронавирусом мужчина является жителем станицы Динской, находящейся буквально в двух десятках километров от столицы Кубани.
Российская газета вчера в 15:22
Футбол

Появилось видео массовой драки игроков на матче в Бразилии

В матче между бразильскими «Гремио» и «Интернасьоналем» произошла массовая драка с участием игроков и персонала обоих клубов.
РБК 01:05
Хоккей

АХЛ вслед за НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса

Американская хоккейная лига (АХЛ) объявила приостановке регулярного чемпионата из-за эпидемии коронавируса.
Sport24.ru вчера в 19:51
Шоу-бизнес

Меган Маркл практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон

Меган Маркл во время «прощального» визита в Великобританию практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.
Пятый канал вчера в 22:04
Здоровье

Власти Австралии из-за коронавируса запретили массовые мероприятия

Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции власти страны приняли решение запретить проведение мероприятий численностью более 500 человек.
News.ru 01:06
Общество

Вынесен заочный приговор по делу о хищениях из Банка Москвы

Приговор был вынесен заочно, поскольку все фигуранты уголовного дела, объявленные следственным департаментом МВД России в розыск, давно проживают за границей.
Коммерсантъ вчера в 15:27
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Здоровье

Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 10:00
Общество

Мишустин утвердил выплаты ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей

Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления выплат ветеранам Великой Отечественной войны и ряду других категорий к юбилею Победы.
РЕН ТВ 11 марта в 10:56
Здоровье

Врачи перечислили смертельные болезни, которые начинаются внезапно

Врачи перечислили названия заболеваний, которые начинаются внезапно и очень быстро могут закончиться летальным исходом.
Вечерний курьер 11 марта в 09:01
Энергетика

Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Известия вчера в 14:34
Шоу-бизнес

Заменивший Шепелева ведущий «На самом деле» не понравился зрителям

Культуромания вчера в 11:48
Футбол

Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета заразился коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 19:08
Политика

В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки

Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
News.ru вчера в 09:28
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