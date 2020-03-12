Политика
ИнтерфаксМэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь Светова Александр Гуд. По его словам, движение обжалует отказ в суде.
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Мэрия Москвы из-за коронавируса отказала в митингах против обнуления сроков Путина
Коммерсантъвчера в 11:15
Власти Москвы не согласовали митинги против поправок в Конституцию на проспекте Сахарова
Новая газетавчера в 10:51
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Политика
В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Экономика
Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
Здоровье
В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
По данным госкомитета, за прошедшие сутки в Китае зарегистрировано только восемь новых случаев заболевания.
Политика
Госдума приняла в третьем чтении поправки в Конституцию РФ
11 марта депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Конституцию РФ. За выступили 383 депутата, а 43 воздержались.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Политика
Путин назвал Ходорковского «жуликом»
"Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Экономика
Упрощен порядок списания ипотеки для многодетных семей
Спорт
World Athletics оштрафовала ВФЛА на $10 млн
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Европой из-за коронавируса
С 13 марта Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Авто
Вопрос, который разъярил опытных: какое в реальности давление в автомобильной шине
Давление указывается для холодной шины, то есть через несколько часов после остановки автомобиля — в движении колесо нагревается, и давление немного растёт.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Кино
Рекорд по просмотрам установил сериал «Чужак» на HBO
По общему числу зрителей «Чужак» обошел сериал «Хранители» (7 миллионов человек за такой же период времени) и 3-й сезон антологии «Настоящий детектив» (8 миллионов человек).
Происшествия
Заболевший коронавирусом житель Кубани побывал в Италии
По данным нашего источника в правоохранительных органах региона, больной коронавирусом мужчина является жителем станицы Динской, находящейся буквально в двух десятках километров от столицы Кубани.
Футбол
Появилось видео массовой драки игроков на матче в Бразилии
В матче между бразильскими «Гремио» и «Интернасьоналем» произошла массовая драка с участием игроков и персонала обоих клубов.
Хоккей
АХЛ вслед за НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса
Американская хоккейная лига (АХЛ) объявила приостановке регулярного чемпионата из-за эпидемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Меган Маркл практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон
Меган Маркл во время «прощального» визита в Великобританию практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.
Здоровье
Власти Австралии из-за коронавируса запретили массовые мероприятия
Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции власти страны приняли решение запретить проведение мероприятий численностью более 500 человек.
Общество
Вынесен заочный приговор по делу о хищениях из Банка Москвы
Приговор был вынесен заочно, поскольку все фигуранты уголовного дела, объявленные следственным департаментом МВД России в розыск, давно проживают за границей.
Общество
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Общество
Мишустин утвердил выплаты ветеранам ВОВ по 75 тысяч рублей
Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления выплат ветеранам Великой Отечественной войны и ряду других категорий к юбилею Победы.
Здоровье
Врачи перечислили смертельные болезни, которые начинаются внезапно
Врачи перечислили названия заболеваний, которые начинаются внезапно и очень быстро могут закончиться летальным исходом.
Энергетика
Трамп назвал текущие цены на нефть мечтой
Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что мог только мечтать о текущих ценах на нефть.
Шоу-бизнес
Заменивший Шепелева ведущий «На самом деле» не понравился зрителям
Футбол
Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета заразился коронавирусом.
Политика
В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки
Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.