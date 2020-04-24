Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам. Документ опубликовал в Telegram-канале муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, который стал инициатором иска.
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с чего всё началось

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБКвчера в 16:52

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Мэрия Москвы ответила на иски против ограничительных мер

Вести.Ru04:55

Мэрия назвала ошибочными доводы москвичей, подавших судебные иски против мер самоизоляции

ТАСС04:11

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

РБКвчера в 16:52

Московская мэрия ответила на иск оппозиционеров из-за режима изоляции

Эхо Москвы03:00

Главные новости к утру 25 апреля

Коммерсантъ00:00

Мэрия Москвы ответила на иск о незаконности ограничений в столице

ИА Красная Веснавчера в 20:08

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

РИА Новости04:08
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Общество

В Крыму выявлено 10 новых случаев коронавируса

Из 10 больных у семерых коронавирус протекал бессимптомно, у троих – с пневмонией.
Вести.Севастополь 03:00
15
Происшествия

Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео

Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения "Русское".
РИА Новости 05:11
18
Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом российский врач

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий умер после заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:40
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Общество

«Союзмультфильм» хочет забрать Чебурашку у Японии

BFM.ru вчера в 09:32
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Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
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Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55
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Футбол

Александр Кокорин: Хотел бы перейти в «Рому»

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы

Знаменитость спросила по поводу дня рождения внучки и поздравления в театре.
iReactor вчера в 02:31
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Общество

Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива вчера в 07:14
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
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Общество

Губернатор Нью-Йорка заявил, что коронавирус попал в штат не из Китая

Коронавирус был завезен в Нью-Йорк не из Китая, а из европейских стран, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
Коммерсантъ 04:42
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Политика

Мишустин уволил замминистра Овсянникова после скандала в Ижевске

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уволил оскандалившегося в аэропорту Ижевска Дмитрия Овсянникова с должности замминистра промышленности и торговли, сообщает "Единая Россия".
Газета.Ru 23 апреля в 16:06
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Экономика

Кудрин считает, что последствия кризиса для России могут растянуться на 2-4 года

Последствия кризиса для бюджетной системы России могут растянуться на 2-4 года. Так считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Комсомольская правда 05:16
Общество

В России предложили продлить самоизоляцию до 12 мая

До 12 мая необходимо продлить ограничения, которые ввели в России из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести Татарстан 03:06
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Общество

21 человек в Кузбассе за сутки заразился коронавирусом

Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:18
4
Общество

На Ставрополье умер врач, работавший с зараженными коронавирусом

Газета.Ru 04:13
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Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
276
Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
1,1K
Общество

ОНФ указал на недоступность дистанционных заказов лекарств

Общероссийский народный фронт обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить принятие нормативных документов, которые регулируют правила продажи лекарств через интернет и порядок их доставки потребителю.
РБК 02:00
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Общество

Коронавирусом за сутки заболели 20 человек в Саратовской области

Медики за сутки зафиксировали 20 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в Саратовской области.
ФАН 03:49
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
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Религия

Патриарх Кирилл направил гуманитарную помощь в итальянскую Апулию

В итальянскую область Апулия, в столице которой городе Бари находится подворье РПЦ, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил 8 тонн медицинских материалов.
Вести.Ru вчера в 17:33
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Кино

Десятилетняя российская актриса Марта Тимофеева попала в Голливуд

ФАН вчера в 10:53
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
859
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
141
Общество

Чехия открыла границы для выезда за рубеж

Напомним, что власти Чехии закрыли границы 16 марта. По последним данным, в стране зарегистрировано 7 188 случаев заражения коронавирусом.
Дни.ру вчера в 03:58
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Политика

Трамп назвал солнечный свет способом лечения коронавируса

Под влиянием мощного солнечного излучения коронавирус может погибнуть за минуту.
Компания вчера в 04:19
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Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
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Здоровье

В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса

В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Амур.инфо 02:13
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс вчера в 07:07
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