Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.

с чего всё началось

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам. Документ опубликовал в Telegram-канале муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, который стал инициатором иска.

Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции

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