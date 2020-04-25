Коронавирус
РБКМэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
«Вопреки мнению административных истцов, сведения, необходимые для оформления цифрового пропуска, не содержатся в самом пропуске, представляющим собой буквенно-числовой код», — указали в мэрии. Коллективный иск к мэрии Москвы подали в начале апреля сторонники оппозиционного политика Дмитрия Гудкова.
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с чего всё началось
Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.РБКвчера в 16:52
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В мэрии объяснили, почему временные ограничения, которые ввели в столице, законны
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«Права граждан не нарушаются». Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
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Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
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ФАН 01:08
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ProstoProSport 00:48
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Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
Ведомости вчера в 05:12
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РЕН ТВ 23 апреля в 16:14
Наука
Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей
Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
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Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
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Компания Facebook анонсировала Messenger Rooms — сервис для видеоконференций, в которых может участвовать до 50 человек без ограничений по времени.
Дождь вчера в 17:31
Киберспорт
Традиционная игровая выставка PC Gaming Show пройдёт 6 июня
Вашингтон, 25 апреля 2020, 09:52 — REGNUM Игровая выставка PC Gaming Show пройдёт 6 июня 2020 года.
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Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
Экономика
Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года
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Армия и оружие
Киевские боевики 16 раз нарушили перемирие в ДНР за минувшие сутки
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Газета.Ru вчера в 11:52
Футбол
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Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
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Газета.Ru вчера в 18:10
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