Коронавирус

РБКРБКМэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

«Вопреки мнению административных истцов, сведения, необходимые для оформления цифрового пропуска, не содержатся в самом пропуске, представляющим собой буквенно-числовой код», — указали в мэрии. Коллективный иск к мэрии Москвы подали в начале апреля сторонники оппозиционного политика Дмитрия Гудкова.
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с чего всё началось

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБКвчера в 16:52

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В мэрии объяснили, почему временные ограничения, которые ввели в столице, законны

Комсомольская правда03:44

Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции

Lenta.ru02:42

Мэрия Москвы ответила на иск о незаконности ограничений в столице

ИА Красная Веснавчера в 20:08

Главные новости к утру 25 апреля

Коммерсантъ00:00

«Права граждан не нарушаются». Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Mockva.ruвчера в 22:05

Московская мэрия ответила на иск оппозиционеров из-за режима изоляции

Эхо Москвы03:00

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

РБКвчера в 16:52
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
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Здоровье

Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
636
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
3,4K
Политика

Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы

Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
ТАСС вчера в 13:33
Политика

Путин подписал указ о переносе даты окончания Второй мировой войны

«3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», — сказано в документе.
Севастополь.ру вчера в 06:40
3,6K
Происшествия

У 48 сотрудников и пациентов больницы в Перми заподозрили коронавирус

В Перми коронавирусную инфекцию подозревают у 48 медиков и пациентов больницы «РЖД-Медицина» Свердловской железной дороги.
РБК вчера в 13:23
54
Происшествия

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26

REGNUM 02:21
5
Общество

Губернатор Нью-Йорка рассказал, откуда в штате появился коронавирус

По мнению губернатора штата Эндрю Куомо, вероятнее всего вирус был завезен из Италии, сообщает «Интерфакс».
ФАН 01:08
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Футбол

Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ

Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".
ProstoProSport 00:48
Общество

Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США

Известия вчера в 21:53
1
Общество

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 14:37
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Космос

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида

Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
69
Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости вчера в 05:12
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Музыка

The Rolling Stones выпустили клип на песню о «городе-призраке»

The Rolling Stones выпустили новый трек и клип на песню об опустевшем городе под названием Living In A Ghost Town.
РЕН ТВ 23 апреля в 16:14
17
Наука

Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей

Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
12
Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
116
Происшествия

На Урале трое в масках украли банкомат за 20 секунд

На видеозаписи трое мужчин в масках заходят в магазин, срывают пломбу с банкомата и накидывают на него тросы.
URA.Ru 03:09
1
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
74
Общество

В Москве еще 287 пациентов вылечились от коронавируса

Российская газета вчера в 03:47
27
Технологии

Facebook выпустит сервис для видеоконференций

Компания Facebook анонсировала Messenger Rooms — сервис для видеоконференций, в которых может участвовать до 50 человек без ограничений по времени.
Дождь вчера в 17:31
1
Киберспорт

Традиционная игровая выставка PC Gaming Show пройдёт 6 июня

Вашингтон, 25 апреля 2020, 09:52 — REGNUM Игровая выставка PC Gaming Show пройдёт 6 июня 2020 года.
REGNUM 02:52
Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
1,1K
Экономика

Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года

Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
Известия 02:20
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Армия и оружие

Киевские боевики 16 раз нарушили перемирие в ДНР за минувшие сутки

Новостной фронт 23 апреля в 03:07
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы

Знаменитость спросила по поводу дня рождения внучки и поздравления в театре.
iReactor вчера в 02:31
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
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Футбол

«Реал» отказался от покупки Холанна из-за Райолы

Руководство «королевского» клуба планировало оформить переход 19-летнего бомбардира в грядущее летнее трансферное окно, однако переговоры были приостановлены из-за высоких выплат агенту игрока Мино Райоле, в также отцу Холанна в случае оформления сделки.
Евро-футбол.ру 02:10
Экономика

Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
1,6K
Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
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Хоккей

«В детстве играл под чужой фамилией, чтобы не сгнить в Тагиле». Никита Сошников — о «Торонто», Бэбкоке, уходе Умарка и уфимских болельщиках

В «Магнитке» жестко рубят гигантские контракты Тагил — Расскажите про вашу детскую команду «Спутник» 92-года рождения.
Спорт-Экспресс 03:00
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