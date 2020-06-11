Общество
РБКМэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
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Происшествия
Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома
Сотрудники ФСИН увезли актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он содержится под домашним арестом.
РЕН ТВ 07:26
Общество
Tesla становится самой дорогой автомобильной компанией в мире
Акции компании Tesla превысили отметку $1 тысячи, что делает ее самой ценной автомобильной компанией в мире.
Вести.Ru вчера в 19:46
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета 07:35
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Происшествия
Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram
Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
Общество
Парковые пространства музеев и заповедников откроют 16 июня
С 16 июня федеральные музеи и музеи-заповедники откроют для посетителей парковые пространства.
Профиль 04:05
Политика
В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель второй раз стала мамой
Девушка назвала родившеюся малышку второй принцессой, чувства к которой «слов не подобрать и не описать».
RuNews24.ru вчера в 19:31
Общество
В Краснодарском крае с 12 июня откроются небольшие гостиницы
В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы с фондом до 50 номеров, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Ведомости 07:54
Экономика
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о своем отношении к Ефремову
Разин вспомнил, что в Сочи на «Кинотавре» Ефремов постоянно был в подпитии и использовал много нецензурных слов.
Аргументы недели вчера в 11:13
Общество
Роспотребнадзор считает дезинфекцию улиц бессмысленной
Дезинфекция улиц и тротуаров не имеет смысла, обеззараживать следует контактные поверхности, например скамейки и детские площадки.
ТАСС 06:28
Происшествия
В Турции почти к 9 годам приговорили сотрудника генконсульства США
В Турции суд признал сотрудника генерального консульства США в Стамбуле Метина Топуза виновным в "пособничестве террористической группировке", приговорив его к 8 годам и 9 месяцам тюремного заключения.
РЕН ТВ 07:46
Происшествия
У бывших руководителей Аграрного университета проходят обыски
У бывшего проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и бывшего начальника коммерческого управления университета проходят обыски.
Питерские заметки 05:53
Политика
Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 30 июня
"Еврокомиссия рекомендует частичное и постепенное снятие ограничений на поездки в ЕС после 30 июня на основе общего скоординированного подхода", - указано в сообщении ЕК.
Газета.Ru 06:52
Здоровье
В России выявили 8 779 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Газета.Ru 06:00
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе
Сергея Захарова, водителя, погибшего в аварии с участием аритста Михаила Ефремова, похоронят в четверг в его родном селе Кузьминское Рыбновского района, пишет РИА Новости.
АиФ Рязань 02:25
Шоу-бизнес
Варнава кардинально сменила имидж после расставания с женихом
ФАН вчера в 20:44
Общество
В Кузбассе частично снимают ограничения, введённые из-за коронавируса
Губернатор Сергей Цивилёв подписал распоряжение о частичном снятии ограничений, введённых из-за риска распространения коронавируса.
Газета Кемерова 07:12
Шоу-бизнес
Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг
Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
Lenta.ru 07:00
Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве
RT на русском 04:22
Общество
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Индексация будет проведена автоматически, а деньги станут поступать с 1 июля.
Infokam.su 02:54
Политика
В Крыму Зеленского призвали к покаянию
Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Происшествия
В Словакии неизвестный напал на начальную школу
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15