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Происшествия Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома Сотрудники ФСИН увезли актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он содержится под домашним арестом. 1

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 46

Происшествия Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости. 2

Экономика ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. 147

Общество Роспотребнадзор считает дезинфекцию улиц бессмысленной Дезинфекция улиц и тротуаров не имеет смысла, обеззараживать следует контактные поверхности, например скамейки и детские площадки.

Происшествия В Турции почти к 9 годам приговорили сотрудника генконсульства США В Турции суд признал сотрудника генерального консульства США в Стамбуле Метина Топуза виновным в "пособничестве террористической группировке", приговорив его к 8 годам и 9 месяцам тюремного заключения.

Происшествия У бывших руководителей Аграрного университета проходят обыски У бывшего проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и бывшего начальника коммерческого управления университета проходят обыски. 6

Политика Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 30 июня "Еврокомиссия рекомендует частичное и постепенное снятие ограничений на поездки в ЕС после 30 июня на основе общего скоординированного подхода", - указано в сообщении ЕК.

Здоровье В России выявили 8 779 новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявили 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах.

Происшествия Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе Сергея Захарова, водителя, погибшего в аварии с участием аритста Михаила Ефремова, похоронят в четверг в его родном селе Кузьминское Рыбновского района, пишет РИА Новости. 11

Общество В Кузбассе частично снимают ограничения, введённые из-за коронавируса Губернатор Сергей Цивилёв подписал распоряжение о частичном снятии ограничений, введённых из-за риска распространения коронавируса.

Общество В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда. 149

Политика В Крыму Зеленского призвали к покаянию Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости. 109

Политика Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос". 2