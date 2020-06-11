Общество

РБКРБКМэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
Читать в источнике
Комментировать515

Подробнее о событии

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

РБК06:08

К программе «Миллион призов» присоединились около 20 сетевых магазинов и ресторанов Москвы

ТАСС06:13

Городские власти и бизнес выделят москвичам сертификаты на покупки на 10 млрд рублей

Интерфакс04:07

Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд

Москва 2404:21

Москва запустит акцию по стимулированию потребительского спроса с 25 июня

РИАМО04:00

Город и бизнес выделят 10 миллиардов рублей москвичам на шопинг

Вечерняя Москва03:56

Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд руб

Агентство Москва03:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Происшествия

Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома

Сотрудники ФСИН увезли актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он содержится под домашним арестом.
РЕН ТВ 07:26
1
Общество

Tesla становится самой дорогой автомобильной компанией в мире

Акции компании Tesla превысили отметку $1 тысячи, что делает ее самой ценной автомобильной компанией в мире.
Вести.Ru вчера в 19:46
2
Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета 07:35
180
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
863
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
46
Происшествия

Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram

Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
2
Общество

Парковые пространства музеев и заповедников откроют 16 июня

С 16 июня федеральные музеи и музеи-заповедники откроют для посетителей парковые пространства.
Профиль 04:05
2
Политика

В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы

В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
664
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
227
Шоу-бизнес

Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель второй раз стала мамой

Девушка назвала родившеюся малышку второй принцессой, чувства к которой «слов не подобрать и не описать».
RuNews24.ru вчера в 19:31
8
Общество

В Краснодарском крае с 12 июня откроются небольшие гостиницы

В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы с фондом до 50 номеров, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Ведомости 07:54
5
Экономика

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
147
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о своем отношении к Ефремову

Разин вспомнил, что в Сочи на «Кинотавре» Ефремов постоянно был в подпитии и использовал много нецензурных слов.
Аргументы недели вчера в 11:13
33
Общество

Роспотребнадзор считает дезинфекцию улиц бессмысленной

Дезинфекция улиц и тротуаров не имеет смысла, обеззараживать следует контактные поверхности, например скамейки и детские площадки.
ТАСС 06:28
Происшествия

В Турции почти к 9 годам приговорили сотрудника генконсульства США

В Турции суд признал сотрудника генерального консульства США в Стамбуле Метина Топуза виновным в "пособничестве террористической группировке", приговорив его к 8 годам и 9 месяцам тюремного заключения.
РЕН ТВ 07:46
Происшествия

У бывших руководителей Аграрного университета проходят обыски

У бывшего проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и бывшего начальника коммерческого управления университета проходят обыски.
Питерские заметки 05:53
6
Политика

Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 30 июня

"Еврокомиссия рекомендует частичное и постепенное снятие ограничений на поездки в ЕС после 30 июня на основе общего скоординированного подхода", - указано в сообщении ЕК.
Газета.Ru 06:52
Здоровье

В России выявили 8 779 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Газета.Ru 06:00
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе

Сергея Захарова, водителя, погибшего в аварии с участием аритста Михаила Ефремова, похоронят в четверг в его родном селе Кузьминское Рыбновского района, пишет РИА Новости.
АиФ Рязань 02:25
11
Шоу-бизнес

Варнава кардинально сменила имидж после расставания с женихом

ФАН вчера в 20:44
4
Общество

В Кузбассе частично снимают ограничения, введённые из-за коронавируса

Губернатор Сергей Цивилёв подписал распоряжение о частичном снятии ограничений, введённых из-за риска распространения коронавируса.
Газета Кемерова 07:12
Шоу-бизнес

Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг

Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
Lenta.ru 07:00
1
Общество

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве

RT на русском 04:22
Общество

В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам

Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
149
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Индексация будет проведена автоматически, а деньги станут поступать с 1 июля.
Infokam.su 02:54
37
Политика

В Крыму Зеленского призвали к покаянию

Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
109
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
2
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
1K
Происшествия

В Словакии неизвестный напал на начальную школу

В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Авто

Peugeot 308 обзавёлся виртуальной панелью приборов

Motor 07:29
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное