Общество
РБКМэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
В магазинах «Азбуки Вкуса» при покупке по сертификату человек получит карту лояльности с платиновым статусом. Условие — проголосовать Для того чтобы получить сертификат, нужно принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля.
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с чего всё началось
С 25 июня в Москве запускается масштабная программа поддержки бизнеса, потребительской сферы и населения "Миллион призов", по которой до конца года горожане получат сертификаты на оплату товаров, услуг, в том числе в ресторанах, на общую сумму до 10 млрд рублей, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.Интерфакс04:07
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