В Москве выставили на открытые аукционы помещения для малого и среднего бизнеса, арендовать которые можно по льготной ставке. Вниманию предпринимателей предлагают 150 площадок с минимальной ставкой от одной тысячи рублей за квадратный метр.

с чего всё началось

До конца года на аукцион выведут еще 550 помещений со сниженной ставкой аренды. Ранее, 23 апреля, стало известно, что транспортный комплекс столицы поддержит малый бизнес и заключит с предпринимателями дополнительные соглашения, по которым изменится порядок оплаты за аренду или право торговли.

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