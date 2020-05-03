Экономика
ИзвестияМэрия Москвы предложила малому бизнесу льготы по аренде помещений
До конца года на аукцион выведут еще 550 помещений со сниженной ставкой аренды. Ранее, 23 апреля, стало известно, что транспортный комплекс столицы поддержит малый бизнес и заключит с предпринимателями дополнительные соглашения, по которым изменится порядок оплаты за аренду или право торговли.
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В Москве выставили на открытые аукционы помещения для малого и среднего бизнеса, арендовать которые можно по льготной ставке. Вниманию предпринимателей предлагают 150 площадок с минимальной ставкой от одной тысячи рублей за квадратный метр.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:11
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Около 150 помещений для малого и среднего бизнеса выставили на аукционы в Москве
Вечерняя Москва03:26
150 помещений для малого и среднего бизнеса выставили на городские аукционы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:11
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