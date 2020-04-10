Общество

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяСтоличные больницы и скорая работают на пределе

Всего в перепрофилированных стационарах в столице проходят лечение уже более 6,5 тыс. больных коронавирусом. По словам Анастасии Раковой, сейчас стационары и служба скорой помощи в Москве работают на пределе.
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Анастасия Ракова: Столичные больницы и скорая помощь работают на пределе

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:10

Ракова: столичные больницы и скорая работают на пределе

Москва 2405:47

Мэрия Москвы заявила о работе скорой и врачей «на пределе» возможностей

РБК06:36

Московские больницы и скорая помощь работают на пределе из-за коронавируса

Интерфакс05:58

В Москве резко выросло число госпитализаций больных коронавирусом

РИА Новости08:40

Анастасия Ракова: В Москве резко увеличилась нагрузка на больницы и скорую

Вечерняя Москва05:44

Анастасия Ракова: Столичные больницы и скорая работают на пределе

Агентство Москва05:43
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Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
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РБК 12:09
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РБК 08:59
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В Татарстане утвердили список болезней для обязательной самоизоляции

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Московский Комсомолец 11:00
Общество

Глава ВОЗ заявил о замедлении распространения коронавируса в Европе

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РБК 12:22
Общество

Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

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Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
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В России предлагают снизить ставку НДС на электронные книги

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило ввести 10- процентную ставку НДС на электронные книги, связанные с наукой, образованием и культурой.
Парламентская газета 10:09
Общество

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Политика

Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба

Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
REGNUM 05:00
Общество

В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права

Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
Политика

К прекращению транзита российского газа готовится Украина

В ходе интервью для портала Liga.net он заявил, что на случай прекращения поставок газа уже готовится программа оптимизации.
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Армия и оружие

В Нью-Йорк отправлена отдельная похоронная рота армии США

Нью-Йорк, США, 10 апреля 2020, 19:17 — REGNUM В Нью-Йорк будет переброшена 111-я отдельная квартирмейстерская рота армии США, специализирующаяся на захоронении человеческих тел, сообщают 10 апреля американские СМИ.
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Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
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В России начали запрещать продажу разливного пива

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МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

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Общество

Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах

В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
Lenta.ru 11:10
Экономика

Роскосмос снижает на треть цены запусков из-за Илона Маска

Роскосмос снижает на треть стоимость запусков космических аппаратов на фоне падения цен на пуски американской частной компании SpaceX Илона Маска, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 11:00
Общество

Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля

Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если в городе так и не введут режим ЧС.
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Армия и оружие

Российские военные минировали горные серпантины у Памирского хребта

Душанбе, 10 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Военнослужащие 201-й российской военной базы во время учения у Памирского хребта отработали минирование горных дорог, сообщаетпресс-центр Центрального военного округа.
REGNUM 10:25
Общество

В столице ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

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Transfermarkt: стоимость Месси снизилась на 28 миллионов евро

Стоимость самого дорогого (по версии Transfermarkt) игрока Киллиана Мбаппе из французского "Пари Сен-Жермен" снизилась на 20 миллионов и теперь составляет 180 миллионов евро.
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В Самарской области решают, кто выйдет на работу с понедельника

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что расширение перечня отраслей и предприятий, которые смогут выйти с понедельника на работу, стало возможным благодаря принятым в Самарской области мерам профилактики.
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Минздрав предупреждает о летальности попыток самолечения коронавируса

Отмечается, что в последнее время в социальных сетях появляется информация о якобы положительных свойствах некоторых лекарств, однако не все они сочетаются с другими препаратами и не все имеют доказанную эффективность.
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В Петербурге составили около 300 протоколов за нарушение самоизоляции

Порядка 300 протоколов составлено в Санкт-Петербурге на нарушителей режима самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Александр Беглов.
РИА Новости 10:15
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Ноутбук System76 Lemur Pro работает без подзарядки 21 час

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