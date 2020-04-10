Общество
Вести ПодмосковьяСтоличные больницы и скорая работают на пределе
Всего в перепрофилированных стационарах в столице проходят лечение уже более 6,5 тыс. больных коронавирусом. По словам Анастасии Раковой, сейчас стационары и служба скорой помощи в Москве работают на пределе.
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Анастасия Ракова: Столичные больницы и скорая помощь работают на пределе
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:10
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Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
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В России доказали эффективность препарата против коронавируса
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Мексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США
Мексика согласилась подключиться к соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на условии отказа от добычи 100 тыс. барр. в сутки, передает Reuters со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Общество
В Татарстане утвердили список болезней для обязательной самоизоляции
В Татарстане утвердили список болезней, которые требуют строгой самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Президента РТ.
Общество
Глава ВОЗ заявил о замедлении распространения коронавируса в Европе
В некоторых странах, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились уже 10% работников здравоохранения.
Общество
Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
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Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
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Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Экономика
В России предлагают снизить ставку НДС на электронные книги
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило ввести 10- процентную ставку НДС на электронные книги, связанные с наукой, образованием и культурой.
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Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Политика
Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба
Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
Общество
В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права
Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
Политика
К прекращению транзита российского газа готовится Украина
В ходе интервью для портала Liga.net он заявил, что на случай прекращения поставок газа уже готовится программа оптимизации.
Армия и оружие
В Нью-Йорк отправлена отдельная похоронная рота армии США
Нью-Йорк, США, 10 апреля 2020, 19:17 — REGNUM В Нью-Йорк будет переброшена 111-я отдельная квартирмейстерская рота армии США, специализирующаяся на захоронении человеческих тел, сообщают 10 апреля американские СМИ.
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Общество
В России начали запрещать продажу разливного пива
В трех регионах России запретили продажу разливного пива. Об этом 10 апреля сообщила газета «Коммерсант».
Общество
Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах
В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
Экономика
Роскосмос снижает на треть цены запусков из-за Илона Маска
Роскосмос снижает на треть стоимость запусков космических аппаратов на фоне падения цен на пуски американской частной компании SpaceX Илона Маска, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Общество
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если в городе так и не введут режим ЧС.
Армия и оружие
Российские военные минировали горные серпантины у Памирского хребта
Душанбе, 10 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Военнослужащие 201-й российской военной базы во время учения у Памирского хребта отработали минирование горных дорог, сообщаетпресс-центр Центрального военного округа.
Общество
В столице ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
Футбол
Transfermarkt: стоимость Месси снизилась на 28 миллионов евро
Стоимость самого дорогого (по версии Transfermarkt) игрока Киллиана Мбаппе из французского "Пари Сен-Жермен" снизилась на 20 миллионов и теперь составляет 180 миллионов евро.
Общество
В Самарской области решают, кто выйдет на работу с понедельника
Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что расширение перечня отраслей и предприятий, которые смогут выйти с понедельника на работу, стало возможным благодаря принятым в Самарской области мерам профилактики.
Здоровье
Минздрав предупреждает о летальности попыток самолечения коронавируса
Отмечается, что в последнее время в социальных сетях появляется информация о якобы положительных свойствах некоторых лекарств, однако не все они сочетаются с другими препаратами и не все имеют доказанную эффективность.
Общество
В Петербурге составили около 300 протоколов за нарушение самоизоляции
Порядка 300 протоколов составлено в Санкт-Петербурге на нарушителей режима самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Александр Беглов.