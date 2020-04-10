Всего в перепрофилированных стационарах в столице проходят лечение уже более 6,5 тыс. больных коронавирусом. По словам Анастасии Раковой, сейчас стационары и служба скорой помощи в Москве работают на пределе.

Столичные больницы и скорая работают на пределе

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