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Общество В Башкирии нарушителей самоизоляции начнут штрафовать с 10 апреля С 10 апреля в Башкортостане по поручению Радия Хабирова начнут усиленно привлекать к административной ответственности тех, кто не соблюдает самоизоляцию.

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