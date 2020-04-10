Коронавирус

ИзвестияИзвестияМэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 10 апреля. Она отметила, что по сравнению с прошлой неделей число госпитализаций выросло в два раза.
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Мэрия Москвы заявила о работе скорой и врачей «на пределе» возможностей

РБК06:36

Анастасия Ракова: Столичные больницы и скорая работают на пределе

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Ракова: В Москве растет число заболеваний коронавирусной пневмонией

Москва. За Калужской заставой06:05

Московские больницы и скорая помощь работают на пределе из-за коронавируса

Интерфакс05:58

Ракова: столичные больницы и скорая работают на пределе

Москва 2405:47

Анастасия Ракова: В Москве резко увеличилась нагрузка на больницы и скорую

Вечерняя Москва05:44

Столичные больницы и скорая помощь работают на пределе в условиях коронавируса

РИАМО06:24
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Общество

Роспотребнадзор назвал ношение маски мерой профилактики коронавируса

Роспотребнадзор заявил, что ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса.
RT на русском 03:20
Общество

Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Аргументы и Факты 08 апреля в 09:26
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Политика

Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:35
Политика

Путин анонсировал новые переговоры по нефти

Президент России Владимир Путин анонсировал дополнительные переговоры на тему стабилизации нефтяного рынка, передает ТАСС.
Lenta.ru 07:02
Здоровье

В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Общество

Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Общество

В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции

Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
REGNUM 05:33
Футбол

«Локомотив» договорился с футболистами о снижении зарплаты

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что клуб договорился с футболистами о сокращении зарплат в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 07:43
Происшествия

ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия 06:35
Происшествия

В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
Хоккей

Малкин рассказал о складировании трупов в Нью-Йорке

Хоккеист Евгений Малкин рассказал о ситуации в Нью-Йорке, легкоатлетка Дарья Клишина пожаловалась на бездумную скупку американцами туалетной бумаги и недостаточные меры безопасности, а пловчиха Юлия Ефимова призналась, что ее местные друзья не верили в повторение судьбы Италии.
Газета.Ru 06:24
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
Общество

Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
RT на русском 07:42
Общество

Жителям Липецкой области запретили гулять по кладбищам

Липецк, 10 апреля 2020, 14:15 — REGNUM В Липецкой области с 11 апреля граждан обязали не посещать территории кладбищ.
REGNUM 07:15
Происшествия

Трое приезжих избили и изнасиловали москвичку в подвале

Московский Комсомолец 07:36
Политика

Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

Коммерсантъ 05:51
Экономика

На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей

"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Интерфакс 07:19
Происшествия

В Воронежской области коронавирус выявили у семьи

Воронеж, 10 апреля 2020, 11:13 — REGNUM Заражение коронавирусом ещё у четырёх человек подтверждено в Воронежской области за последние сутки, об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 04:13
Здоровье

Минздрав назвал главные симптомы коронавируса

В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Тульская пресса вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину с пневмонией поместили в закрытый инфекционный бокс

RuNews24.ru вчера в 19:14
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 03:56
Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
RT на русском 03:48
Здоровье

Коронавирус повторно обнаружили у 91 человека в Южной Корее

Медики в Южной Корее повторно нашли коронавирус нового типа (COVID-19) у 91 гражданина страны, ранее вылечившихся от заболевания.
News.ru 05:58
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Общество

В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом

В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов.
Российская газета 07:52
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