Коронавирус
ИзвестияМэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 10 апреля. Она отметила, что по сравнению с прошлой неделей число госпитализаций выросло в два раза.
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Ракова: В Москве растет число заболеваний коронавирусной пневмонией
Москва. За Калужской заставой06:05
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Общество
Роспотребнадзор назвал ношение маски мерой профилактики коронавируса
Роспотребнадзор заявил, что ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для сдерживания распространения коронавируса.
Общество
Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Политика
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
Политика
Путин анонсировал новые переговоры по нефти
Президент России Владимир Путин анонсировал дополнительные переговоры на тему стабилизации нефтяного рынка, передает ТАСС.
Здоровье
В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили коронавирус
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
Экономика
Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка
Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Общество
Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Общество
В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции
Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
Футбол
«Локомотив» договорился с футболистами о снижении зарплаты
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что клуб договорился с футболистами о сокращении зарплат в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Происшествия
ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Хоккей
Малкин рассказал о складировании трупов в Нью-Йорке
Хоккеист Евгений Малкин рассказал о ситуации в Нью-Йорке, легкоатлетка Дарья Клишина пожаловалась на бездумную скупку американцами туалетной бумаги и недостаточные меры безопасности, а пловчиха Юлия Ефимова призналась, что ее местные друзья не верили в повторение судьбы Италии.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Общество
Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
Общество
Жителям Липецкой области запретили гулять по кладбищам
Липецк, 10 апреля 2020, 14:15 — REGNUM В Липецкой области с 11 апреля граждан обязали не посещать территории кладбищ.
Происшествия
Трое приезжих избили и изнасиловали москвичку в подвале
Экономика
На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей
"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Происшествия
В Воронежской области коронавирус выявили у семьи
Воронеж, 10 апреля 2020, 11:13 — REGNUM Заражение коронавирусом ещё у четырёх человек подтверждено в Воронежской области за последние сутки, об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе правительства региона.
Здоровье
Минздрав назвал главные симптомы коронавируса
В пятой версии временных временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованной на сайте Минздрава указаны шесть основных и шесть реже встречающихся симптомов коронавируса.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину с пневмонией поместили в закрытый инфекционный бокс
Происшествия
СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске
Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 57 российских регионах.
Здоровье
Коронавирус повторно обнаружили у 91 человека в Южной Корее
Медики в Южной Корее повторно нашли коронавирус нового типа (COVID-19) у 91 гражданина страны, ранее вылечившихся от заболевания.
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Общество
В Калининградской области скончался пациент с коронавирусом
В Калининградской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов.