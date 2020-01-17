Общество

РБКРБКВласти Москвы согласовали митинг 1 февраля против конституционной реформы

Столичные власти согласовали проведение 1 февраля митинга противников предстоящей конституционной реформы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
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Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля

Правительство Москвы согласовало проведение 1 февраля десятитысячного митинга противников конституционной реформы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу.
Интерфакс12:36

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Власти Москвы согласовали митинг 1 февраля против конституционной реформы

РБК15:06

Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 1 февраля

Агентство Москва10:10

Власти столицы согласовали проведение митинга на проспекте Сахарова в феврале

РИАМО13:05

Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля

Интерфакс12:36

Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 1 февраля

Национальная служба новостей10:51

Мэрия Москвы согласовала 10-тысячный митинг на проспекте Академика Сахарова

Mockva.ru10:39

Власти Москвы согласовали митинг 1 февраля против конституционной реформы

Эхо Москвы17:15
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Участники международной берлинской конференции по Ливии призвали сформировать в стране единое правительство и президентский совет.
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