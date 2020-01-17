Правительство Москвы согласовало проведение 1 февраля десятитысячного митинга противников конституционной реформы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу.

с чего всё началось

Столичные власти согласовали проведение 1 февраля митинга противников предстоящей конституционной реформы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

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