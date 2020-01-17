Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля

Собеседник агентства отметил, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9. Об организаторе акции в департаменте не сообщили.
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с чего всё началось

Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля

Правительство Москвы согласовало проведение 1 февраля десятитысячного митинга противников конституционной реформы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу.
Интерфакс12:36

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Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 1 февраля

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Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
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