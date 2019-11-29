Проблемы запуска МЦД оплатит перевозчик Расходы в связи с бесплатным проездом по Московским центральным диаметрам, введенным с 25 ноября на две недели, лягут на частного перевозчика — ЦППК.

с чего всё началось

Вице-мэр столицы Максим Ликсутов, комментируя перебои в работе Московских центральных диаметрах, заявил, что расходы за бесплатный проезд по МЦД возьмет на себя перевозчик - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК). Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Мэрия Москвы отреагировала на перебои в работе МЦД

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