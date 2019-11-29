Транспорт

Газета.RuГазета.RuМэрия Москвы отреагировала на перебои в работе МЦД

Вице-мэр столицы Максим Ликсутов, комментируя перебои в работе Московских центральных диаметрах, заявил, что расходы за бесплатный проезд по МЦД возьмет на себя перевозчик - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК). Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Проблемы запуска МЦД оплатит перевозчик

Проблемы запуска МЦД оплатит перевозчик Расходы в связи с бесплатным проездом по Московским центральным диаметрам, введенным с 25 ноября на две недели, лягут на частного перевозчика — ЦППК.
Коммерсантъвчера в 18:18

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Ликсутов объяснил проблему с неисправностью турникетов на МЦД

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Мэрия Москвы впервые подробно прокомментировала проблемы в работе МЦД

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Вице-мэр Москвы заявил, что проблемы при запуске МЦД оплатит перевозчик

ТАССвчера в 20:46

Мэрия Москвы назвала ответственного за перебои в работе МЦД

РБКвчера в 22:07

Ликсутов: давка в первые дни работы МЦД возникла из-за запутавшихся пассажиров

Коммерсантъвчера в 20:58
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200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Авто

Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа

На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
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AMD почти вытеснила Intel из топ-10 самых покупаемых процессоров

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Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
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Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
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Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
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Стали известны гонорары Емельяненко и Кокляева за бой

Федерация бокса России объявила гонорар за поединок между бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
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Общество

В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
РБК вчера в 22:00
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Прошли встречи 5-го тура Лиги Европы и Лиги Чемпионов, таблица коэффициентов УЕФА претерпела небольшие изменения.
ГЛАС.RU вчера в 23:21
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
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Архивное фото Аллы Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Опубликованный на днях фотоснимок популярной певицы Аллы Пугачевой без макияжа не на шутку удивил её поклонников.
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Хоккей

Панарин повторил достижение Марка Мессье

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, набравший в матче против "Каролины Харрикейнз" (3:2) два очка за результативные передачи, повторил достижение экс-капитана "синерубашечников" Марка Мессье, сумев отметиться 2+ баллами за результативность в девяти из последних 11-ти встреч команды.
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Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери

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Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

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Известия вчера в 11:29
Экономика

Арестованному Калви официально предъявлен многомиллиардный иск

Арбитражный суд Амурской области принял иск ПАО «Восточный экспресс банк» к «Эвизон Холдингз Лимитед» и Майклу Калви о возмещении причиненных корпорации убытков в размере 8,8 млрд руб.
Konkurent.ru вчера в 16:44
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
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В России появится предупреждающее о приближении машин приложение

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Авто

«АвтоВАЗ» запустил производство обновленного Lada 4x4

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32CARS.ru вчера в 02:01
Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Отвечая на вопрос, какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми для РБ, около 60 процентов респондентов заявили о желании видеть союз двух государств.
Российская газета вчера в 12:22
Общество

Киберэксперты назвали самую пугающую тенденцию года

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, признала самой пугающей тенденцией 2019 года использование кибероружия в открытых военных операциях.
Lenta.ru 00:00
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Найден новый способ мошенничества с банковскими картами

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Политика

Глава МИД Чехии сообщил причину задержки чешской делегации в Москве

После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о прекращении рабочей поездки и возвращении в Прагу, сообщал ранее пресс-секретарь минсельхоза.
РИА Новости вчера в 22:31
Общество

Как с 1 декабря изменится жизнь россиян

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Privet-Rostov.ru 27 ноября в 09:08
Футбол

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ProstoProSport вчера в 16:55
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Коммерсантъ вчера в 13:23
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Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
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Виллиан продолжает ждать от «Челси» предложение по новому контракту

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Диетолог напомнила о различном влиянии чая на здоровье

Как сообщила врач-диетолог Марина Макиша, из-за некоторых особенностей данный напиток может по-разному воздействовать в целом на организм человека.
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Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

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Пятый канал 27 ноября в 07:39
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Максим Ликсутов
Российский чиновник
Российский государственный деятель и управленец, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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