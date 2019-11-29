Транспорт
Газета.RuМэрия Москвы отреагировала на перебои в работе МЦД
Вице-мэр столицы Максим Ликсутов, комментируя перебои в работе Московских центральных диаметрах, заявил, что расходы за бесплатный проезд по МЦД возьмет на себя перевозчик - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК). Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Проблемы запуска МЦД оплатит перевозчик Расходы в связи с бесплатным проездом по Московским центральным диаметрам, введенным с 25 ноября на две недели, лягут на частного перевозчика — ЦППК.Коммерсантъвчера в 18:18
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Ликсутов: давка в первые дни работы МЦД возникла из-за запутавшихся пассажиров
Коммерсантъвчера в 20:58
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