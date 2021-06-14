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Мэрия Новосибирска объявила аукцион на право оформления кредита в размере 600 млн рублей

"Для получения дополнительной ликвидности и обеспечения рефинансирования долговых обязательств мэрии города Новосибирск объявлен аукцион на оказание услуг по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии на сумму 600 млн рублей 00 копеек", - говорится в сообщении.В источнике

С чего всё началось

Мэрия Новосибирска объявила аукцион на право оформления кредита в размере 600 млн рублей

Мэрия Новосибирска намерена заключить контракт на право оформления кредита в размере 600 млн рублей. Средства планируется направить на дополнительную ликвидность и рефинансирование долговых обязательств, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации.
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