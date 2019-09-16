Политика

РБКРБКМэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании

У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
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с чего всё началось
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный ранее заявил
, что в его распоряжении появился полный список зарегистрированных и допущенных до электронного голосования на выборах в Мосгордуму избирателей.
РБК07:17

Подробнее о событии

Навальный объявил о том, что получил полный список избирателей, которые участвовали в интернет-голосовании на выборах

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Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании

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