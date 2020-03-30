Коронавирус
РБКМэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
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Конечно, это следствие того недопонимания, которое было у многих, у тех, кто не хотел менять свой привычный образ жизни, кому было тяжело посадить себя на изоляцию. Мы были вынуждены немного ужесточить режим.
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Ракова: режим самоизоляции в Москве ввели из-за массового игнорирования рекомендаций
Московский Комсомолец17:27
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Политика
Верховная рада сняла запрет на продажу сельхозугодий
Парламент Украины на внеочередном заседании принял законопроект, который снимает с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
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Курс доллара на торгах поднялся выше 80 рублей
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 2,6 процента и превысил отметку в 80 рублей, сообщает агентство ТАСС.
Здоровье
В Приморье выявили два новых случая коронавируса
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Общество
Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами
Как сообщает издание, в том самолете с женщиной летели из Москвы в Барнаул депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор, Валерий Елыкомов, депутат Госдумы от Республики Алтай Иван Белеков, депутат Алтайского Заксобрания, персек крайкома КПРФ Мария Прусакова, а также бизнесмены.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
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Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса
Первый военнослужащий США скончался после заражения коронавирусом, сообщил в заявлении министр обороны США Марк Эспер.
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Кыргызстанцы объявили голодовку в аэропорту Новосибирска
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По мнению влиятельного издания аналитики BusinessWire, это самое большое падение в истории мирового рынка смартфонов.
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В основу легли разработанные мировым сообществом математические модели распространения инфекций в городах.
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Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Здоровье
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Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания сообщил, что большинство новых заразившихся коронавирусом в Москве за минувшие сутки – молодые люди.
Общество
В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 01:10 — REGNUM Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции вводится с 31 марта для всех жителей Ростовской области, 30 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Происшествия
Фотоловушка сняла спасающегося от пожара котенка леопарда в Приморье
Фотоловушка в национальном парке « Земля леопарда» сняла котенка леопарда, который сбегает от лесного пожара в Приморском крае.
Общество
В РФ увеличен максимальный размер пособия по безработице
По информации сайта «БрянскToday», Постановлением Правительства Российской Федерации «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год», с 30 марта в стране увеличивается максимальная величина пособия по безработице, которая составит 12 130 рублей (минимальная при этом составит 1 500 рублей).
Общество
1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии
1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии.
Политика
Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19
Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.
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45 человек спасли на пожаре в пятиэтажке Иркутска
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием
Политика
Пичугин вновь написал прошение о помиловании
Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Общество
Вирусолог рассказал, когда в России наступит пик эпидемии коронавируса
Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Общество
Российские военные в Италии провели дезинфекцию домов престарелых
Военные эпидемиологи России провели полную санитарную обработку трёх пансионатов для пожилых людей в Италии сообщает 30 марта Министерство обороны России.
Общество
«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ
Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.