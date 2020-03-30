Коронавирус
РБКМэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
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Конечно, это следствие того недопонимания, которое было у многих, у тех, кто не хотел менять свой привычный образ жизни, кому было тяжело посадить себя на изоляцию. Мы были вынуждены немного ужесточить режим.
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Ракова: Режим самоизоляции для москвичей введен из-за того, что многие не выполняли рекомендации
Комсомольская правда14:43
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Оперштаб: режим самоизоляции в Москве действует до 14 апреля
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