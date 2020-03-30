Коронавирус

РБКРБКМэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
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Анастасия Ракова
Конечно, это следствие того недопонимания, которое было у многих, у тех, кто не хотел менять свой привычный образ жизни, кому было тяжело посадить себя на изоляцию. Мы были вынуждены немного ужесточить режим.
— Анастасия РаковаВзгляд.ру 14:46

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