Коронавирус
Российская газетаМэрия обязала москвичей соблюдать дистанцию в 1,5 метра
В новом указе мэра Москвы записана обязанность жителей столицы на улицах города, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра (социальная дистанция).
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с чего всё началось
Как уточнил глава города в личном блоге, данное условие обязаны соблюдать граждане, которые находятся на улицах, в магазинах, в транспорте и прочих общественных местах.Вечерняя Москва13:02
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