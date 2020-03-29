с чего всё началось

В новом указе мэра Москвы записана обязанность жителей столицы на улицах города, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра (социальная дистанция).

Общество В Подмосковье также запретят людям выходить на улицу. Меры аналогичны московским Введут спецпропуска Напомним, что гражданам в Москве (и Подмосковье) запрещается выходить на улицу без веской причины: выгул собак, поход на работу, в магазин или аптеку или обращение за помощью, вынос мусора.

Общество В Москве начали по громкой связи призывать не покидать дома В Москве сотрудники экстренных служб с помощью громкоговорителей, установленных на машинах, призывают жителей покинуть парки и скверы и находиться дома на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Политика В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.

Путешествия Отели в Сочи начали выселять туристов Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.

Происшествия Коронавирус дошёл до Смоленской области Смоленск, 28 марта 2020, 14:19 — REGNUM Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен на территории Смоленской области.

Шоу-бизнес 35-летняя Елена Беркова объявила о беременности О грядущем пополнении Елена сообщила, опубликовав свою фотографию, на которой она держит в руках положительный тест на беременность.

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Общество Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.

Общество Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

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Общество В Пскове умер пациент с коронавирусом Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.

Политика В России образован президиум правительства В состав президиума вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, зампреды правительства Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук и вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

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Общество Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений «В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.