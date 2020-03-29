Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМэрия обязала москвичей соблюдать дистанцию в 1,5 метра

В новом указе мэра Москвы записана обязанность жителей столицы на улицах города, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра (социальная дистанция).
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с чего всё началось
Как уточнил глава города в личном блоге
, данное условие обязаны соблюдать граждане, которые находятся на улицах, в магазинах, в транспорте и прочих общественных местах.
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