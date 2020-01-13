Экономика
ИнтерфаксМэрия столицы получила контрольный пакет акций «Мосметростроя»
Газета указывала, что совладельцам УГМК Искандару Махмудову и Андрею Бокареву принадлежало 51% акций компании. Другим крупным акционером "Мосметростроя" является ВТБ, который получил 49% акций в 2017 году в рамках урегулирования части задолженности компании на 26,8 млрд рублей.
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с чего всё началось
О том, что власти Москвы изучают возможность покупки всего пакета акций компании, в июле прошлого года писала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.Интерфаксвчера в 06:39
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