с чего всё началось

Газета указывала, что совладельцам УГМК Искандару Махмудову и Андрею Бокареву принадлежало 51% акций компании. Другим крупным акционером "Мосметростроя" является ВТБ, который получил 49% акций в 2017 году в рамках урегулирования части задолженности компании на 26,8 млрд рублей.

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